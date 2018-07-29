Voluntari - Gaz Metan Medias karşılaşma önü

Romanya 1.Lig heyecanı devam ediyor. Voluntari, 30 Temmuz 2018 Pazartesi günü Gaz Metan Medias takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 18:00. Ev sahibi Voluntari, son 5 maçında 0 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Gaz Metan Medias son 5 mücadelede 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 584 kodlu maçı oynayanlar; Voluntari galibiyet oranı 2.00, beraberlik oranı 2.90, Gaz Metan Medias galibiyet oranı 2.80.

Voluntari son hafta oynanan Juventus Bucureşti maçında 2-2 berabere kaldı.

Gaz Metan Medias ise FC Botosani maçında 2-0 yenildi.

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