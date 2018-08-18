Vorskla-Naftohaz Poltava - Illichivets Mariupol maçı heyecanı

Ukrayna Premier Lig heyecanı devam ediyor. Vorskla-Naftohaz Poltava, 19 Ağustos 2018 Pazar günü Illichivets Mariupol takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 19:30. Vorskla-Naftohaz Poltava 3 puana sahip olarak 11. sırada yer alırken Illichivets Mariupol 3 puanda ve 10. sırada. Vorskla-Naftohaz Poltava, son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. Illichivets Mariupol, son 5 maçında 0 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 761 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Vorskla-Naftohaz Poltava kazanırsa 1.50, beraberlik çıkarsa 3.30, Illichivets Mariupol sahadan galip ayrılırsa 4.30 oranını elde edecekler. 2.5 gol altının oranı 1.45, 2.5 gol üstünün oranı 1.95. Karşılıklı gol var 1.85, karşılıklı gol yok 1.50 oranını kazandıracak.

Vorskla-Naftohaz Poltava son haftadaki Zorya Lugansk müsabasında 2-0 kazandı.

Illichivets Mariupol, Veres karşılaşmaında 1-1 berabere kaldı.

Vorskla-Naftohaz Poltava, evinde 1 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet yaşadı ve 1 gol atıp 0 gol yedi.

Illichivets Mariupol ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 1 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Illichivets Mariupol, 3 gol atarken 3 gol yedi.

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