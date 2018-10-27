Vorskla-Naftohaz Poltava - Olimpik Donetsk karşılaşma önü

Ukrayna Premier Lig maçında Vorskla-Naftohaz Poltava ile Olimpik Donetsk, 28 Ekim 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 20:30. Maç öncesi Vorskla-Naftohaz Poltava 18 puanla 4. sırada, Olimpik Donetsk 15 puanla 6. sırada bulunuyor. Vorskla-Naftohaz Poltava son 5 maçında 0 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 yenilgi ile oynadı. Olimpik Donetsk, son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 526 kodlu maçı oynayanlar; Vorskla-Naftohaz Poltava galibiyet oranı 1.75, beraberlik oranı 3.00, Olimpik Donetsk galibiyet oranı 3.40. 2.5 gol altının oranı 1.45, 2.5 gol üstünün oranı 1.95. Karşılıklı gol var 1.70, karşılıklı gol yok 1.65 oranını kazandıracak.

Vorskla-Naftohaz Poltava önceki hafta Stal Dniprodzerzhynsk mücadelesinde 1-1 berabere kaldı.

Olimpik Donetsk ise Chernomorets Odessa maçında 2-1 yenildi.

Kendi sahasında 4 galibiyet, 2 mağlubiyet alan Vorskla-Naftohaz Poltava, 7 gol attı ve 6 gol yedi.

Olimpik Donetsk ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 2 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Olimpik Donetsk, 7 gol atarken 6 gol yedi.

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