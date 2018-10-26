Vorwarts Steyr AVU - FC Pasching maçı istatistikleri

Avusturya 1.Lig maçında Vorwarts Steyr AVU ile FC Pasching, 26 Ekim 2018 Cuma günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 20:10. Maç öncesi Vorwarts Steyr AVU 8 puanla 16. sırada, FC Pasching 11 puanla 13. sırada bulunuyor. Ev sahibi Vorwarts Steyr AVU, son 5 maçında 4 galibiyet, 1 beraberlik aldı. FC Pasching, geride kalan 5 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlikle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 169 kodlu maçı oynayanlar; Vorwarts Steyr AVU galibiyet oranı 1.95, beraberlik oranı 3.20, FC Pasching galibiyet oranı 2.70. Alt oranı 1.95, üst oranı 1.45. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.30 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 2.05.

Vorwarts Steyr AVU önceki hafta Gleisdorf mücadelesinde 2-2 berabere kaldı.

FC Pasching ise WAC / St. Andra II karşılaşmasında 3-2 kazandı.

Vorwarts Steyr AVU, evinde 1 beraberlik, 4 mağlubiyet yaşadı ve 3 gol atıp 14 gol yedi.

FC Pasching, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 1 galibiyet, 1 beraberlik, 4 mağlubiyet elde etti. FC Pasching, deplasmanda 6 kez ağları sarsarken, 12 kez topu kendi kalesinde gördü.

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