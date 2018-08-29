Vostok 2018: Rusya ve Çin'den ‘Soğuk Savaş’ sonrasının en kapsamlı tatbikatı
Rusya, Soğuk Savaş’tan bu yana en büyük askeri tatbikatını önümüzdeki ay yapmayı planladığını açıkladı. Rusya Federasyonu’nun doğusu ve orta bölgesine yayılan tatbikata 300 bin askeri personel katılacak.
29.08.2018 - 10:21 | Güncelleme:
Rusya, Soğuk Savaş'tan bu yana en büyük askeri tatbikatını önümüzdeki ay yapmayı planladığını açıkladı. Rusya Federasyonu'nun doğusu ve orta bölgesine yayılan tatbikata 300 bin askeri personel katılacak.
Çin ve Moğolistan silahlı kuvvetleri de tatbikatlarda yer alacak.
Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, Rusya'ya karşı 'dostane olmayan ve saldırgan tutumların bu çapta bir tatbikata meşru zemin hazırladığını' söyledi.
Savunma Bakanı Sergei Şoygu ise 11-15 Eylül tarihleri arasındaki tatbikata 36 bin tank ve zırhlı araç taşıyıcısı ile 1000'den fazla savaş uçağının katılacağını aktardı.
Siberya'dan Rusya'nın uzak doğusuna uzanan tatbikat alanında tüm hava kuvvetleri ile donanma filolarından ikisi de eşlik edecek.
Şoygu 2018 tatbikatını 1981'de, Soğuk Savaş döneminde Sovyetler Birliği'nin gerçekleştirdiği Zapad-81 ile kıyaslarken, "Bazı açılardan Zapad-81'i tekrarlayacaklar, ama başka açılardan bakıldığında çapı ondan daha büyük olacak" dedi.
Kremlin Sözcüsü Peskov, Çin'in de tatbikatta yer almasını 'Moskova ve Pekin'in tüm alanlarda işbirliği yaptığının işareti' olarak yorumladı.
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Şoygu'nun verdiği bilgilere göre Vostok 2018 tatbikatına katılacak güçlerin büyüklüğü 2. Dünya Savaşı'nda konuşlandırılan en büyük askeri güçlerden birine denk. Rusya ve Belarus geçen yıl Rusya'nın batısında daha küçük çaplı bir ortak tatbikat yapmışlardı. Devlet Başkanı Vlademir Putin, ordunun modernizasyonunu politik olarak öncelik haline getirmişti. Rus ordusunda halihazırda 1 milyon personel görev yapıyor.
Çin Savunma Bakanlığı da bir açıklamayla Vostok-2018'e katılacağını duyurdu. Açıklamada, tatbikatın üçüncü bir tarafı hedef almadığı, Rusya ve Çin ordularının çeşitli güvenlik tehditlerine karşı ortak kapasitelerini arttırıcı bir tatbikat olacağı vurgulandı. Pekin, Vostok-2018'te 3 bin 2000 Çin askeriyle birlikte 30'u savaş uçağı ve helikopteri olmak üzere 900 askeri teçhizatın yer alacağı bilgisini verdi.
NATO ise tatbika ile ilgili bilgilendirildiğini, Moskova'nın izin vermesi halinde Vostok-2018'I takip etmek üzere askeri ataşe görevlendirebileceğini açıkladı.
Tüm ülkelerin tatbikat yapma hakkı olduğunu belirten NATO Sözcüsü Dylan White "Ama önemli olan bunu şeffaf ve öngörülebilir bir tarzda yapmak. Vostok Rusya'nın çok geniş çaplı çatışmalara hazırlık yaptığını gösteriyor. Arada bir karşılaştığımız tavra uyuyor: Savunma bütçesini artıran daha iddialı bir Rusya" dedi.
Rusya'nın 2014'te Ukrayna topraklarındaki Kırım'ı ilhak etmesinden beri NATO ile Rusya ilişkileri gergin. Kuzey İttifakı, Doğu Avrupa'daki askeri varlığını artırıp, bölgeye 4 bin asker daha konuşlandırdı. bu, iki Almanya'nın birleşmesinden beri NATO'nun Rusya'yı caydırmaya yönelik olarak attığı en büyük adım olmuştu.
Rusya ise NATO'nun hamlelerini 'provokatif' olarak yorumluyor.
İngiltere'de eski çifte ajan Sergey Skripal ile kızı Yulia'nın zehirlenmesinden de Rusya sorumlu tutulurken, NATO ülkeleri Rusya diplomatlarını sınır dışı etti.
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Vostok 2018: Rusya ve Çin'den ‘Soğuk Savaş’ sonrasının en kapsamlı tatbikatı/vostok-2018-rusya-ve-cin-den-soguk-savas-sonrasinin-en-kapsamli-tatbikati-21213222121322
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