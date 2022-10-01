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'Vosvos'lara hayat veren adam!

Ankara'da, ilkokulu bitirince sanayide çırak olarak çalışmaya başlayıp ardından kendi dükkanını açan 73 yaşındaki Nurettin Avcı, 58 yıldır çocukluğunun otomobili olan 'vosvos' dışında başka aracı tamir etmedi. Avcı, şimdiye kadar 500'ün üzerinde 'vosvos'a hayat verdi

'Vosvos'lara hayat veren adam!
'Vosvos'lara hayat veren adam!
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DHA

Nurettin Avcı, ilkokulu bitirince Yenimahalle ilçesi İvedik Organize Sanayi Bölgesi'nde çırak olarak çalışmaya başladı.

DHA'nın haberine göre Avcı, ardından 1976 yılında kendi dükkanını açtı. Nurettin Avcı, geçen sürede 'vosvos' dışında başka bir otomobil tamir etmedi.

Motor ve mekanik ustası olan Avcı, 58 yılda 500'ün üzerinde 'vosvos' tamir etti. Çocukluğundan bu yana 'vosvos'lara ilgi duyan Avcı, 'vosvos' dışında başka otomobile de binmedi.

Şimdiye kadar 40'ın üzerinde 'vosvos' sahibi olan Avcı, çevresinde 'vosvoslara hayat veren adam' olarak ün yaptı.

500'ÜN ÜZERİNDE 'VOSVOS' TAMİR ETTİ

Avcı, 'vosvos' araçların bakımının hassas olduğunu belirterek, "Biz çocukken 7-8 yaşlarında arkadaşlarla mahallede otururken evimizin önü caddeydi, araçlar geçerdi. Kaplumbağalar geçince hep bir ağızdan bağırırdık; o zamandan beri tutku var. Severek yapıyorum. Bir de aşık oluyorsun zamanla, yaptıkça benimsiyorsun. Gece gündüz hayalinizde oluyor. 1964 yılından beri bu işle uğraşıyorum. 1964'ten beri başka hiçbir araç tamiri yapmadım, hep kaplumbağa. Sayısı biraz fazla, 500'ün üzerinde. Bu yaşıma kadar 40'ın üzerinde kendi aracım oldu. Klasik olunca biraz daha kıymetli oluyor, bakımı hassas oluyor, onun için titiz çalışıyoruz" diye konuştu.

"CAN DOSTLARIM"

'Vosvos'un, çocukluğunun otomobili olduğunu belirten Avcı, "Kaplumbağalar benim için yaşam biçimidir. Gençliğimde rüyalarımdan çıkmazdı. O zaman araba almak zordu, bir ev bir arabaydı o zaman. Bize gelen genç üniversiteli kardeşlerimizin mesela maddi durumu iyi olmuyor. Ben de gereken yardımı yapıyorum, parçalarını onarıp, takıyorum. Dünyaya tekrar gelirsem tabi imkan olursa yine 'vosvos' tamir ederim.

Sevdan olmasa bu tamiri yapamazsınız, bu yaşa gelemezsiniz. Severek yapman lazım. Tamir yaparken ben araçları severim 'canım benim' diye. Seyahat ederken severim 'canım beni hiç yolda bırakmadın' diye. Biz öyle yetiştik, öyle sevdik. Kamplumbağayı kullananlar yolda arıza yaptığında küçük de olsa büyük de olsa ilk aradığı kişilerden biri muhakkak ben oluyorum. 58 senedir hayat veriyorum can dostlarıma" dedi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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