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ABD Uzay ve Havacılık Dairesinin ( NASA) internet sitesinde yer alan açıklamada, 1977'de uzaya gönderilen ve şu anda dünyanın yaklaşık 11 milyar mil (17 milyar kilometre) uzağında olan Voyager 2 misyonunun Güneş Sistemi'ne veda ederek yıldızlararası bölgeye ulaştığı duyuruldu.
Güneş Sistemi'nden 5 Kasım'da çıktığı belirlenen Voyager 2'nin, yıldızlararası bölgeye ulaşan insan yapımı 2'nci araç olduğu belirtildi.
Voyager 2'den birkaç hafta sonra uzaya fırlatılan Voyager 1 ise 2012'de bu bölgeye ulaşmıştı.
ASIL AMAÇ JÜPİTER VE SATÜRN'DEN FOTOĞRAF ÇEKMEKTİ
Voyager 1 ve Voyager 2'nin asıl amacı, Jüpiter ve Satürn'ün çevresinde dolaşıp fotoğraf göndermekti.
Uzay araçları, bilim adamlarının Jüpiter'in uydusu İo üzerindeki yanardağları, Jüpiter'in ayı Europa'nın buzla kaplı yüzeyi altındaki okyanusu ve Satürn'ün ayı Titan'daki metan yağmurunu keşfetmesine yardımcı oldu.
Voyager 2 daha sonra Uranüs ve Neptün'e doğru ilerlerken, Voyager 1 ise Satürn'ün yerçekiminin etkisiyle Güneş Sistemi'nin kıyısına doğru uzaklaşmaya başladı.
VERİLER DÜNYA'YA 17 SAATTE ULAŞIYOR
Dünyadan milyarlarca kilometre uzakta olan Voyager 1'in gönderdiği veriler, Dünya'ya 17 saatte ulaşıyor. Nükleer güçle çalışan Voyager 1 ve Voyager 2'nin üzerindeki kameralar ise uzun süre önce kapatıldı.
Toplam 983 milyon dolara mal olan uzay araçlarının üzerinde, manyetik alanlar ve kozmik ışınları incelemek için 5 farklı araç bulunuyor.
Voyager 1 ve Voyager 2 aynı zamanda 116 fotoğraf, aralarında Dünya'dan sesler, Louis Armstrong, Beethoven ve Navajo kabilesinden şarkıların bulunduğu CD'ler ile Doğu Çin'deki Amoy dilinde ''Uzaydaki dostlarımız, nasılsınız? Vaktiniz olursa bize ziyarete gelin'' mesajı taşıyor.GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
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