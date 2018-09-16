VPS - Ilves maç önü

Finlandiya Veikkausliiga maçında VPS ile Ilves, 17 Eylül 2018 Pazartesi günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 18:30. Maç öncesi VPS 38 puanla 6. sırada, Ilves 40 puanla 5. sırada bulunuyor. VPS, son 5 maçında 0 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. Ilves, son 5 maçında 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 790 kodlu maçı oynayanlar; VPS galibiyet oranı 0.00, beraberlik oranı 0.00, Ilves galibiyet oranı 0.00.

VPS son hafta oynanan Inter Turku maçında 1-1 berabere kaldı.

Ilves ise Honka maçında 0-1 yenildi.

VPS, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 4 galibiyet, 5 beraberlik, 4 mağlubiyet aldı. VPS, kendi sahasında 18 gol attı, 15 gol yedi.

Ilves, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 6 galibiyet, 1 beraberlik, 6 mağlubiyet elde etti. Ilves, deplasmanda 22 kez ağları sarsarken, 25 kez topu kendi kalesinde gördü.

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