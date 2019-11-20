Vücudumuz nabız sayısıyla sinyal verir

Nabız, kalbin kasılması sırasında aorta pompalanan kanın damar duvarına yaptığı basıncın, el bileği, dirsek içi, kasık, şakak, ayak bileği gibi noktalarda deri üzerinden hissedilmesidir.

Kalbin kasılma gücünü gösteren kalp atış hızı yani nabız sayısının dakikada ortalama 60-100 arası olması gerekiyor. Nabız sayısının normalden hızlı ya da yavaş olması birçok değişkene bağlı olmakla birlikte kalp, akciğer ve kansızlık gibi hastalıkların habercisi olabilir. Yaş arttıkça nabız sayısı düşer. Nabız hızı kadınlarda erkeklere göre dakikada yaklaşık 7-8 atım daha fazladır.

Kilo, boy uzunluğu, aktivite durumu, psikolojik durum, bedenin pozisyonu, kullanılan bazı ilaçlar, sigara alkol kullanımı, hava sıcaklığı ve havadaki nem oranı gibi birçok faktör nabız sayısını etkiler. Endişe duyulduğunda meydana gelen adrenalin artışı kalp hızını artırır.

Düzenli spor ya da sürekli egzersiz yapanlarda kalp atış hızı 60’ın altında olabilir. Hareketsiz yaşayanlarda ise normal nabız değeri daha yüksektir. Bu kişiler egzersiz yaptıklarında nabızları kısa sürede hızla yükselir, çabuk yorulurlar.

Hızlı nabız, kalbin fazla çalışması anlamına gelir bu da kalbin daha fazla enerji tüketmesidir. Yüksek ateş, kansızlık, hipertiroidi yani tiroit hormon fazlalığı gibi durumlarda nabzın artmasına yol açabilir.

Çok yüksek nabız, tansiyon düşüklüğüne ve bayılmaya neden olabilir. Uzun dönemde kalbin kasılma fonksiyonlarını olumsuz etkileyebilir, yüksek kalp hızına bağlı kalp yetersizliği oluşabilir.

Çok yavaş nabız ise vücuda dakikada pompalanan kan miktarının az olduğuna dolayısıyla beyne ve diğer organlara az oksijen gittiğine işaret eder. Bu durum bayılma veya bayılacak gibi olma, baş dönmesi, zayıflık, yorgunluk, nefes problemi, göğüste ağrı, hafıza problemi ve fiziksel aktivitelerde çabuk yorulma gibi şikayetlere yol açabilir.

Ritim bozukluğundan şüpheleniliyorsa mutlaka düzenli takip etmek gerekir.

Nabız atımının en kolay hissedildiği alan ön kolda bileğin iç kısmında bulunur. Ancak doğru ölçüm için vücudun uygun pozisyonda bulunması, dinlenmiş olması, en az yarım saat öncesinde çay, kahve veya sigara tüketilmemiş olması, ölçüm sırasında konuşulmaması gibi pek çok koşulun sağlanması gerekir. Bu nedenle her an kendi nabzımızı ölçmemiz, bunu kaydederek takip etmemiz zordur.

Sağlıklı yaşamın kapılarını sporla aç

Nabız sayısı ve kalp sağlığı açısından düzenli egzersizin önemi çok büyük. Düzenli spor yapmak, damarların elastikiyetini artırır, damar yapısını güçlendirir. Kan dolaşımının düzenli olması nedeniyle dokular daha iyi beslenir. Belirli bir tempoda yürüyüş yapmayı günlük rutinlerden biri haline getirmek, sağlıklı yaşamın kapısını açmak için önemli bir adımdır. Araştırmalar bir insanın günlük 10 bin adım (yaklaşık 8 km) atmasını öneriyor.

Peki nabzımızı nasıl ölçeceğiz, adımlarımızı nasıl sayacağız?

HUAWEI’nin 3 boyutlu cam tasarımıyla daha geniş ve sınırsız bir ekran oluşturan ilk akıllı saati HUAWEI WATCH GT 2'yi kolunuzdan hiç çıkarmadan tüm gün vücudunuzla ilgili verileri anlık olarak izleyebilirsiniz.

Daha fazla keşfet

Nabzını ölçmek için #HiçÇıkarma

HUAWEI WATCH GT 2 adımlarınızı ve nabzınızı ölçer, kıyaslamanızı sağlar, kilo kontrolünüze destek olur. Uyku kalitenizi, gerçek zamanlı kalp atış hızını, uyku nefes kalitesini izleyerek analiz eder.

HRV (kalp atış hızı değişkenliği) ile stres ölçümünüzü yaparak stres endeksinizi oluşturur, kendinizle ilgili farkındalık yaratır.

HUAWEI WATCH GT 2, spor modunda olmadığı zamanlarda da kişisel verilerinize göre gerçek zamanlı ölçümlerinizi yaprak belirli sınırların dışına çıkıldığında uyarı verir.

Uzun süre hareketsiz kaldığınızda "Hareketsizlik uyarısı" ile ayağa kalkmanızı ve hareket etmeniz gerektiğini hatırlatır.

2 haftayı bulan pil süresi ve şık görünümü ile diğer akıllı saatlerden ayrışan HUAWEI WATCH GT 2, spor ve klasik modelleri ile tarzınıza uygun seçim yapma olanağı sunuyor.

Daha fazla keşfet

HUAWEI WATCH GT 2, sekiz açık hava sporu (Koşu, yürüyüş, patika koşusu, bisiklet, açık deniz, triatlon) ve yedi kapalı salon sporu (Yürüyüş, koşu, bisiklet, yüzme havuzu, serbest çalışma, eliptik makine, kürek makinesi) dahil olmak üzere 15 spor modunu destekleyerek vücut ölçümlerinizi yapabiliyor.

Fiziksel ölçümlerinizin yanı sıra HUAWEI WATCH GT 2, bluetooth ile telefon üzerinden aramalar yapma, müzik dinleme gibi birçok işlevi gerçekleştiriyor.

Sağlıklı yaşam için Huawei Watch GT 2'yi #kHiçÇıkarma, farkında ol!

Daha fazla keşfet