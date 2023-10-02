Haberler Sağlık Vücudumuzun en pis yeri orası çıktı! Hiçbirimiz yeterince temizlemiyoruz! Meğer bakteri barındırıyormuş

Vücudumuzun en pis yeri orası çıktı! Hiçbirimiz yeterince temizlemiyoruz Vücudunuzun temizliği hakkında gözden kaçırdığımız noktalar olabilir. Bunlardan birisi de göbek deliği. Evet yanlış duymadınız, göbek deliği temizliği çoğu kez göz ardı ediliyor. Peki, bu durum ne gibi sorunlara yol açabilir? Habertürk Giriş: 02.10.2023 - 08:32 Güncelleme: 02.10.2023 - 08:32 facebook

twitter-x

linkedin

whatsapp

mail

copy ABONE OL

1 Şurada Paylaş!







Duş alırken göbek deliğinize ulaşabiliyorsanız, onu yıkamalısınız ve bu özellikle yaz aylarında geçerlidir. İnanın hepimiz unuttuğumuzu söylüyoruz ama havalar ısındığında ve biz daha çok terlediğimizde, göbek deliğiniz olan ter, ısı ve ten tene temas eylemi bir bakteri yuvasına dönüşebilir.

2 Şurada Paylaş!







Bir dakikanızı ayırıp yıkamayı unutmayın ve daha sonra cilt sorunlarından kaçının. Eğer bu sizde genel bir hijyen iyileştirme çılgınlığının kıvılcımını yaratıyorsa, bir dahaki sefere banyoya girdiğinizde hiçbirimizin saç fırçalarımızı yeterince temizlemediğimizi unutmayın.