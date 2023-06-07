KARIN BÖLGESİNDEKİ YAĞLAR

Yağ dokularının biriktiği bölgelerden birisi olan karın bölgesinde yağ oranı kişiden kişiye değişir. Karın bölgesindeki yağlara Visseral yağ denir, bu yağ vücudun karaciğer, pankreas, böbrek ve kalp gibi önemli iç organların etrafını sarar. Yeterli egzersiz yapılmadığında ya da düzensiz beslenildiğinde bu yağlar fark edilir. Karın yağı, düşük bir metabolizmaya ve hormonal dengesizliklere neden olabilir, ayrıca insülin direncinin de işareti olabilir.