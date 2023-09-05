Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Vefat
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Vücuduna dal saplandı, öldü

        Vücuduna dal saplandı, hastanede öldü

        Kocaeli'de çıktığı ağaçtan düşüp, vücuduna dal saplanan Mustafa Uzunoğlu, hastanede hayatını kaybetti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.09.2023 - 15:14 Güncelleme: 05.09.2023 - 15:14
        ABONE OL
        ABONE OL
        Vücuduna dal saplandı, öldü
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Kocaeli'nin Başiskele ilçesi Körfez Mahallesi Cevher Dudayev Caddesi'nde saat 11.00 sıralarında meydana gelen olayda iddiaya göre, incir ağacına çıkan Mustafa Uzunoğlu (69), dengesini kaybederek yere düştü.

        AĞAÇ DALI SAPLANDI

        Düştüğü sırada vücuduna ağaç dalı da saplanan Uzunoğlu, ağır yaralandı.

        HASTANEDE KURTARILAMADI

        Sağlık ekiplerince Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Uzunoğlu, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Yaşlı adamın ölümüne ilişkin soruşturma başlatıldı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #kocaeli haberleri
        #haberler
        #Son dakika haberler
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Selde kaybolan Asel bebeğin annesi konuştu! "Ellerimden kayıp gitti!"
        Selde kaybolan Asel bebeğin annesi konuştu! "Ellerimden kayıp gitti!"
        Muğla'da düşen yıldırımlar 36 yerde yangın çıkardı!
        Muğla'da düşen yıldırımlar 36 yerde yangın çıkardı!
        Pirola'da 35 mutasyon kaygısı!
        Pirola'da 35 mutasyon kaygısı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tahıl koridoru açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tahıl koridoru açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yerel seçimde ittifak mesajı: Koçbaşlarını belirleyip...
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yerel seçimde ittifak mesajı: Koçbaşlarını belirleyip...
        Meslektaşları yıkıldı
        Meslektaşları yıkıldı
        'Egzersiz ilaçtır' kanıtlandı! İşte 4 haftada meydana gelen olumlu etkiler
        'Egzersiz ilaçtır' kanıtlandı! İşte 4 haftada meydana gelen olumlu etkiler
        Eşi ve kayınvalidesini öldürmüştü! Cinayetle ilgili kan donduran mesajlar!
        Eşi ve kayınvalidesini öldürmüştü! Cinayetle ilgili kan donduran mesajlar!
        Fenerbahçe'nin transfer gündemi
        Fenerbahçe'nin transfer gündemi
        Korgan Berzeg'in eşinden Tina hakkında ilk açıklama
        Korgan Berzeg'in eşinden Tina hakkında ilk açıklama
        Felaketin ardından Çanakkale'de "yasak" talebi!
        Felaketin ardından Çanakkale'de "yasak" talebi!
        Af beklentisi yaylaları tehdit ediyor!
        Af beklentisi yaylaları tehdit ediyor!
        Milli Eğitim Bakanı Tekin'den açıklamalar
        Milli Eğitim Bakanı Tekin'den açıklamalar
        Sel suları bu kez batıdaki illeri vurdu!
        Sel suları bu kez batıdaki illeri vurdu!
        Acı haberi film setinde aldı
        Acı haberi film setinde aldı
        Dönerciyi temizlerken caddeyi yağa buladılar!
        Dönerciyi temizlerken caddeyi yağa buladılar!
        Venedik'in güzelleri
        Venedik'in güzelleri
        Kayıp Mine'nin katili için istenen ceza belli oldu!
        Kayıp Mine'nin katili için istenen ceza belli oldu!
        Cimbom'da gözler yabancı kontenjanında
        Cimbom'da gözler yabancı kontenjanında
        Beşiktaş'ın yeni transferi bu gece geliyor!
        Beşiktaş'ın yeni transferi bu gece geliyor!