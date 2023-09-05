Vücuduna dal saplandı, öldü

Vücuduna dal saplandı, hastanede öldü
Kocaeli'de çıktığı ağaçtan düşüp, vücuduna dal saplanan Mustafa Uzunoğlu, hastanede hayatını kaybetti
Kocaeli'nin Başiskele ilçesi Körfez Mahallesi Cevher Dudayev Caddesi'nde saat 11.00 sıralarında meydana gelen olayda iddiaya göre, incir ağacına çıkan Mustafa Uzunoğlu (69), dengesini kaybederek yere düştü.
AĞAÇ DALI SAPLANDI
Düştüğü sırada vücuduna ağaç dalı da saplanan Uzunoğlu, ağır yaralandı.
HASTANEDE KURTARILAMADI
Sağlık ekiplerince Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Uzunoğlu, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Yaşlı adamın ölümüne ilişkin soruşturma başlatıldı.