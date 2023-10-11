Vücudunun değişik yerlerini sigortalatan ünlüler
İnsanlar genellikle evi veya arabasını sigortalatırken ünlü yıldızlar vücutlarının en değer verdikleri yerlerini sigortalatıyorlar. Ayrıca sigorta fiyatları hiç de ucuz değil. Peki hangi ünlü isim neresini sigortalattı?
JENNİFER LOPEZ
Jeniffer Lopez'in kalçaları 27 milyon dolara sigortalıdır.
RİHANNA
Ünlü şarkıcı, bir marka tarafından 2007 yılında dünyanın en güzel bacaklı ünlülerin birisi olarak seçilince bacaklarını 1 milyon dolara sigortalattı.
MADONNA
Pop şarkıcısı Madonna göğüslerini 2 milyon dolara sigortaladı.
JULİA ROBERTS
Ünlü oyuncu Julia Roberts'ın gülümsemesi 30 milyon dolar değerinde.
HEİDİ KLUM
Ünlü model Heidi Klum, bacaklarını 2 milyon dolara sigortalattı.
DANİEL CRAİG
James Bond filminden tanıdığımız Daniel Craig 2008 yılında tüm vücudunu 9,5 milyon dolara sigortaladı.
DAVİD BECKHAM
2013 yılında futbol kariyerini sonlandıran Beckham, bacaklarını 2006 yılında 140 milyon dolara sigortaladı.
AMERİCA FERRERA
Ferrera gülüşünü 10 milyon dolara sigortalattı.
CRİSTİANO RONALDO
Suudi Arabistan liginde oynayan Ronaldo, 2009 yılında bacaklarını 144 milyon dolara sigortalattı.