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        Haberler Magazin Vücudunun değişik yerlerini sigortalatan ünlüler

        Vücudunun değişik yerlerini sigortalatan ünlüler

        İnsanlar genellikle evi veya arabasını sigortalatırken ünlü yıldızlar vücutlarının en değer verdikleri yerlerini sigortalatıyorlar. Ayrıca sigorta fiyatları hiç de ucuz değil. Peki hangi ünlü isim neresini sigortalattı?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.10.2023 - 16:44 Güncelleme: 11.10.2023 - 16:44
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        1

        JENNİFER LOPEZ

        Jeniffer Lopez'in kalçaları 27 milyon dolara sigortalıdır.

        2

        RİHANNA

        Ünlü şarkıcı, bir marka tarafından 2007 yılında dünyanın en güzel bacaklı ünlülerin birisi olarak seçilince bacaklarını 1 milyon dolara sigortalattı.

        3

        MADONNA

        Pop şarkıcısı Madonna göğüslerini 2 milyon dolara sigortaladı.

        4

        JULİA ROBERTS

        Ünlü oyuncu Julia Roberts'ın gülümsemesi 30 milyon dolar değerinde.

        5

        HEİDİ KLUM

        Ünlü model Heidi Klum, bacaklarını 2 milyon dolara sigortalattı.

        6

        DANİEL CRAİG

        James Bond filminden tanıdığımız Daniel Craig 2008 yılında tüm vücudunu 9,5 milyon dolara sigortaladı.

        7

        DAVİD BECKHAM

        2013 yılında futbol kariyerini sonlandıran Beckham, bacaklarını 2006 yılında 140 milyon dolara sigortaladı.

        8

        AMERİCA FERRERA

        Ferrera gülüşünü 10 milyon dolara sigortalattı.

        9

        CRİSTİANO RONALDO

        Suudi Arabistan liginde oynayan Ronaldo, 2009 yılında bacaklarını 144 milyon dolara sigortalattı.

        Haberi Hazırlayan: Kübra Çorluk
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