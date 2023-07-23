Depersonalizasyon kısaca kişinin duyarsızlaşması, kendisinden kopması ve kedisine yabancılaşması olarak ifade edilir. Derealizasyon ise kişinin insanlardan, çevresinden yani dünyadan kopmuş gibi hissetmesini tanımlat. Derealizayon yaşayan kişi çevrelereindeki dünyayı gerçek dışı, rüyaymış gibi algılayabilir.

Belirtiler genellikle iki kategoriye ayrılarak incelenilir. Kişi sadece depersonalizayon veya derealizyon yaşabilir. İki türünü yaşadığını gösteren belirtiler ile de karşılaşılabilir.

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DEPERSONALİZASYON BELİRTİLERİ

- Kendi vücudundan kopmuş hissetmek, bazen vücuduna yukardan bakmak ve film izliyormuş gibi hissetmek.

- Fiziksel, zihinsel veya duygusal açıdan uyumuş yani hissiyatsız olmak.

- Vücudunuzun bazı bölümlerini yanlış boyutta beya deforme olduğunu hissetmek.

- Duygularla anıları ilişkendirememek, bir anıyı sanki yaşamamış gibi hissetiğiniz için sahiplenememek.

- Sanki gerçek bir benlik duygusu yokmuş gibi kendinden kopmuş hissetmek.

-Kendi hareketleriniz, davranışlarınız ve konuşmalarınız dahil olmak üzere vücudunuzda kontrol sağlayamamak, yokmuş gibi hissetmek.

- Duygularınızı tanımlamada zorluk çekmek.