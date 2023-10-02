Haberler Yaşam Vücudunun neredeyse tamamı dövme ve mürekkeple kaplı olan adam görünüşüyle dikkat çekiyor

Vücudunun neredeyse tamamı dövme ve mürekkeple kaplı olan adam görünüşüyle dikkat çekiyor Instagram'da geniş bir takipçi kitlesi olan Remy Ephemeral, dövme sanatının büyük bir tutkunu. Öyle ki zaman içerisinde yüzü, avuç içi ve kulakları dışında kalan her bölgesini dövme ve mürekkeple kaplattı. Habertürk Giriş: 02.10.2023 - 11:20 Güncelleme: 02.10.2023 - 11:20 facebook

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Dövme ve piercing, giderek yaygınlaşan ve kimileri için gerçek anlamda tutkuyu ifade eden bir sanattır. Bunun bir örneği de Remy Ephemeral'den geliyor.

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Remy, ilk dövmesini oğlunun ismini yazdırmak için yaptırdı. Ancak bu, onda bir şeyleri tetikledi ve bu konudaki tutkusunu fark etti. Dövmeler zamanla birbirini izledi ve en sonunda Remy vücudunun yüzde 95'ini mürekkep ve dövme ile kaplattı.