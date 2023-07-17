Vücudunun tamamı dövmelerle kaplı ve her hafta yaptırmaya devam ediyor Melissa Sloan, dövme yaptırmaya bağımlı bir kadın ancak bu tercihi, toplum tarafından hoş karşılanmıyor. Melissa, iş bulamadığı gibi bazen bir soyguncuyla karıştırılma gibi ilginç olaylarla baş etmek durumunda kalıyor. Habertürk Giriş: 17.07.2023 - 15:40 Güncelleme: 17.07.2023 - 15:40 facebook

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Melissa Sloan, dövmelere karşı tutkulu genç bir kadın. 46 yaşındaki Melissa, dövme yaptırmaya başladığında 20 yaşındaydı ve bu, giderek takıntılı bir zevke dönüştü.

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Şu anda Melissa'nın vücudunda toplam 800 dövme bulunuyor ve hatta artık dövme yaptıracağı bir teni kalmadığı için eski dövmelerinin üzerinden üç kere geçmek zorunda kaldı.