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Vücudunun yüzde 98´i dövmeyle kaplı

Almanya'da yaşayan 72 yaşındaki emekli postacı Wolfgang Kirsch, vücudunun yüzde 98'ini dövmeyle kapladı. Kirsch 'Almanya'nın en fazla dövmeye sahip kişisi' kabul edildi

Vücudunun yüzde 98´i dövmeyle kaplı
DHA

Almanya´nın Prenzlauer Berg kentinde yaşayan 72 yaşındaki emekli Wolfgang Kirsch, ülkenin '70 yaşın üzerindeki en fazla dövmeye sahip kişisi' olarak kabul edildi.

DHA'nın haberine göre 'dövme adam' lakaplı Kirsch'in vücudunun yüzde 98'i dövme ile kaplı olduğu, vücudunda toplam 86 büyük dövme ile 17 piercing bulunduğu kaydedildi.

Kirsch, dövme ve piercing için toplamda 30 bin dolar (yaklaşık 230 bin TL) harcadığını ve tüm işlemleri 20 yıl boyunca 720 saatte yaptırdığını söyledi.

Emekli postacı Kirsch, ilk dövmesini 46 yaşında yaptırdığını açıkladı.

SADECE AYAK TABANLARINDA DÖVME YOK

Kirsch basına yaptığı açıklamada sadece ayak tabanlarında dövme olmadığını ve sokakta insanların kendisini durdurup fotoğraf çektirmek istediğini açıkladı.

Guinness Dünya Rekorları'na göre 'Dünyanın en dövmeli adamı' unvanına, Yeni Zelandalı Gregory Paul McLaren'ın sahip olduğu açıklandı.

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