Haberler Sağlık Vücudunuzda sağlık problemi olabileceğini gösteren 11 işaret!

Vücudunuzda sağlık problemi olabileceğini gösteren 11 işaret! Vücudunuz bazı sağlık problemlerini önceden dışa vurur. Bunların hepsi büyük problemler olmasa da bazı yaygın işaretler genellikle göz ardı edilir. Sağlığımız söz konusu olduğunda her zaman tedbirli olmak daha iyidir. İşte vücudunuzun önceden uyarı verdiğini gösteren 11 işaret. Habertürk Giriş: 02.08.2023 - 11:41 Güncelleme: 02.08.2023 - 11:41 facebook

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1. HORLAMA Horlama genellikle uyku apnesi nedeniyle meydana gelir. Uyku apnesine sahip olmak tıbbi müdahale gerektirebilir. Geceleri verimli uyku uyuyamamak hem partneriniz hem de sizin açısınızdan gün içerisinde stres yaşamanıza sebep olabilir. Daha iyi nefes almanıza yardımcı olacak tıbbi desteği almanız sağlığınız için en iyisi olacaktır.

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2. KAS SEĞİRMELERİ Kas seğirmeleri, fiziksel aktivite, stres, susuzluk ve yeterince uyumama gibi durumlardan dolayı oluşabilir. Ancak sık sık meydana gelmesi nörolojik bir bozuklu veya böbrek hastalığına işaret olabilir.