Vücudunuzda sağlık problemi olabileceğini gösteren 11 işaret!
Vücudunuz bazı sağlık problemlerini önceden dışa vurur. Bunların hepsi büyük problemler olmasa da bazı yaygın işaretler genellikle göz ardı edilir. Sağlığımız söz konusu olduğunda her zaman tedbirli olmak daha iyidir. İşte vücudunuzun önceden uyarı verdiğini gösteren 11 işaret.
1. HORLAMA
Horlama genellikle uyku apnesi nedeniyle meydana gelir. Uyku apnesine sahip olmak tıbbi müdahale gerektirebilir. Geceleri verimli uyku uyuyamamak hem partneriniz hem de sizin açısınızdan gün içerisinde stres yaşamanıza sebep olabilir. Daha iyi nefes almanıza yardımcı olacak tıbbi desteği almanız sağlığınız için en iyisi olacaktır.
2. KAS SEĞİRMELERİ
Kas seğirmeleri, fiziksel aktivite, stres, susuzluk ve yeterince uyumama gibi durumlardan dolayı oluşabilir. Ancak sık sık meydana gelmesi nörolojik bir bozuklu veya böbrek hastalığına işaret olabilir.
3. SÜREKLİ SU İÇME İSTEĞİ
Vücudu nemli tutmak önemlidir. Ancak gereğinden fazla su içmek böbrekleri yorabilir. Sürekli su içme isteği klasik bir prediyabetin belirtisidir. Diğer yaygın semptomlarında yorgunluk ve sık idrara çıkma vardır.
4. KENDİLİĞİNDEN OLUŞAN MORLUKLAR
Vücudunuzda kendiliğinden oluşan morluklar görüyorsanız bir doktora danışmak iyi fikir olabilir. Rastgele oluşan morluklar vitamin eksiliğinden kaynaklır. Ancak kanda pıhtılaşma hastalığı gibi ciddi bir sorunun da habercisi olabilir.
5. ŞİŞKİNLİK
Yemek yedikten sonra oluşan hafif şişkinlik normaldir. Ancak bir gıdaya karşı hassasiyetinde belirtisi olabilir. Alerjiniz olan bir yiyeceği yemek çok fazla gaz üretmenize neden olur.
6. GÖZ KURULUĞU
Gözde meydana gelen yanma, batma ilerleyen zamanlarda iltihaplanmaya neden olabilir. Göz kuruluğu uzun süre ekrana bakma, yaşlanma veya bazı ilaçlardan kaynaklanabilir. Aynı zamanda Sjögren sendromundan da kaynaklanabilir. Sjögren hastalığı genellikle ağız kuruluğu gibi semptomlarla eşlik eder bir tür bağışıklık sistemi bozukluğudur.
7. ŞİŞ AYAK BİLEKLERİ
Şişmiş bilekler genellikle hamileliğin belirtisidir. Ancak çocuk beklemiyorsanız kötü kan dolaşımı, kalp sorunları veya yetersiz çalışan triod bezlerinden dolayı bu problemi yaşıyor olabilirsiniz.
8. DERİ DÖKÜNTÜSÜ
Genellikle kırmızı ve kaşıntılı cilt egzama veya alerji belirtisidir. Ancak ateşle beraber oluşan kızarlıklıklar enfeksiyon veya bitkilerden oluşabilir.
9. DİLDE BEYAZ LEKELER
Sağlıklı bir dil genellikle pembemsi renkte olur. Dilinizde beyaz renkler varsa diş eti veya diş taş probleminden kaynaklanıyor olabilir. Ayrıca diyabetli kişilerde çok yaygın olan oral pamukçuk belirtisi de olabilir. Ağız hijyenine dikkat edildiğine sürece beyaz dil semptomlarından kurtulabilirsiniz.
10. KIRIŞIK ELLER
Vücudunuzda zamanla kırışıklar olması normaldir. Ancak eller vücut bölgelerine göre daha hızlı elastikiyetlerini kaybedince size uyarı veriyor olabilir. Suya maruz kalmadan genç yaşta oluşan kırışıklıklar dehidrasyon, kötü kan dolaşımı ve tiroid sorunlarının belirtisi olabilir.
11. KEPEK
Saç dökülmesi ve kepek besin eksikliğinin belirtisi olabilir. Çinko, B2, B3, B6 ve B7 vitaminleri ile demir eksikliğinden kaynaklanır.