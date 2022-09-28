Şimdi sizlerle vücut yağ oranı nasıl artar? Kadın ve erkek vücut yağ oranı artırma yöntemleri neler, paylaşacağız. Böylece siz de yağ oranı artırmak için doğru yöntemleri uygulayarak kısa sürede istediğinize kavuşacaksınız. İşte bütün detaylar için hemen okumaya başlayın.

Vücut Yağ Oranı Nasıl Artırılır?

Şimdi öncelikle vücut yağ oranları düşük olanlar için önemli birkaç tavsiyemiz olacak. Eğer ölçüm yapıldıktan sonra yüzdesi beklenenden daha düşük çıkıyorsa ve yağ oranının yükselmesi gerekiyorsa dikkat etmeniz gereken şeyler olacak.

Aslında yapacağınız ya da şimdiye kadar yapmış olduğunuz diyetler kilo almaya değil tam aksine yağ yakmaya yönelik olur. Sizin ise artık bunları uygulamamanız gerekiyor. İşte size vücut yağ oranı nasıl artırılır sorusunun detaylı cevabı:

Doktora gitmelisiniz. Öncelikle doğru ölçümü yaptırmalısınız ve sonrasında doktorunuzun önerisini dinlemelisiniz. Örneğin yüksek tansiyonunuz varsa doktorunuz bunu bilmeli ve ona göre bir yöntem söylemeli.

Bazı sağlık sorunları kilonuzu korumayı gerektirebilir. Bu gibi durumlarda da ideal yağ oranına çıkmak için öncelikle bunlara çözüm bulmanız lazım.

Aynı zamanda fiziksel aktivitenin çokluğu da zayıflığa sebep olabilir.

Bunlara ek olarak hedefinizi belirleyin. Kaç kilo almanız gerekiyor? Neler faydalı neler zararlı? Böylece yapacağınız egzersizleri ve yeme içme düzeninizi daha rahat belirlersiniz.

Sağlıklı ve doğru oranda beslenmelisiniz.

Düzgün ve faydalı egzersizler yapmalısınız.

Doymamış yağ oranı yüksek yiyecekler tercih edin. Kilo almanıza ve vücut yağ oranınızı artırmaya yardımcı olacaktır.

Bazı yüksek kalorili gıdaları tüketebilirsiniz. Örneğin uskumru, somon, kabuklu yemiş…

Tam buğday ya da tam tahıllı karbonhidrat yiyin.

Tam yağlı süt ürünleri tercih edin.

İşte bu yöntemleri denediğinizde ve düzenli olarak uyguladığınızda yağ oranınızın yükseldiğini fark edeceksiniz.

Kadınlar ve Erkeklerde Vücut Yağ Oranı Artırma Yöntemleri

Tabi buna ek olarak kadınlar için vücut yağ oranı artırma yöntemleri neler bunu da merak ediyorsunuz. Ama size şunu söylememiz gerekiyor: Kadınlar ve erkekler için vücut yağ oranı artırma yöntemleri benzerdir. Sadece erkeklerin yağ oranı düşük olduğu için kadınlar kadar ekstra desteğe ihtiyaç duymazlar.

Sizlere sunduğumuz bu önerileri dikkate almanız yeterlidir.

Vücuttaki Yağ Oranı Neden Düşer?

Peki vücuttaki yağ oranı neden düşer ve iç yağlanma derecesi kaç olmalı?

Yağ oranlarının düşme sebeplerinin başında;

Dengesiz beslenme

Yeteri kadar protein ve karbonhidrat almamak

Aşırı aktivite halinde olmak yer alıyor.

Bu gibi durumlar vücuttaki yağ oranını düşürür. Buna karşılık organlardaki veya belli bölgelerdeki yağ oranları da iç yağlanma olarak bilinir. Bunların derecesi de son derece önemlidir. Sağlıklı bir durumda olduğunuzu bildiren değerler 1-12 arasında olmalıdır. Buna karşılık değerler 13-59 arasında çıkıyorsa yağlanma yüksek demektir. Bu noktada da yukarıda verdiğimiz tavsiyelerin tam tersini uygulamanız gerekiyor. Yani vücut yağ oranınızı düşürmeniz gerekiyor.

İşte sizlere vücut yağ oranı nasıl düşürülür ve düşürme yöntemleri nelerdir bunları açıkladık. Eğer bu konuda kararlıysanız ve bir doktor kontrolünde belli bir programa başladıysanız bu şekilde devam edin. Çünkü çok kısa bir zaman sonra karşılığını alacaksınız. Sadece sabredin ve size söylenenlere uymaya çalışın. Ancak bu şekilde başarabilirsiniz.