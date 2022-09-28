Eğer böyle bir düşünceniz varsa ve araştırıyorsanız yazıyı hemen okumaya başlayabilirsiniz. Vücut yağ oranı nasıl düşürülür? Kadın ve erkek vücut yağ oranı azaltma yöntemleri nelerdir? İşte bu soruların cevaplarını sizlerle paylaşacağız.

Vücuttaki Yağ Oranı Neden Yükselir?

Öncelikle vücut yağ oranının neden yükseldiğini söyleyelim. Devamlı karbonhidrat ve yağ bakımından zengin olan gıdaları tüketmeniz ve vücuda alınan enerjinin harcanan enerjiden fazla olması gibi durumlar sebebiyle yağ oranları yükselir.

Buna ek olarak kandaki aşırı trigliserid de ‘hipertrigliseridemi’ olarak adlandırılıyor. Yani ciddi anlamda yağ oranınız yüksek demektir.

Eğer bu yağ oranı yükselirse bu durumda hem kadınlar hem erkekler bu oranı düşürmek için uğraşır. İşte diğer detaylar için okumaya devam edin.

Vücut Yağ Oranı Nasıl Düşürülür?

Kandaki yağ oranı nasıl düşer ve bunu ne yaparak sağlayabiliriz? Öncelikle genel uyarılardan bahsedelim:

Trans yağ içeren gıdalardan uzak durmanız gerekiyor. Çünkü trans yağlar soya fasulyesi yağı gibi doymamış yağlara hidrojenin pompalanmasıyla yapılır.

Şekerli içeceklerden de uzak durmanız gerekiyor.

Protein ağırlıklı beslenin. Her güne iyi bir protein kaynağı eklemelisiniz.

Yüksek lifli gıdalar tüketin. Örneğin; böğürtlen, baklagiller, avokado, brüksel lahanası…

Kardiyo egzersizleri yapın. Düzenli egzersiz ve düzenli beslenme ile çok kısa sürede yağ yakımı sağlayabilirsiniz.

Ağırlık kaldırın ve direnç egzersizleri yapın.

Karbonhidratları çok tüketmeyin. Eşit bir şekilde dengelemeye çalışın.

Uyku düzeninize çok dikkat etmeniz gerekiyor.

Bunlara ek olarak kadınlar için vücut yağ oranı azaltma yöntemlerinden de bahsedelim: Kadınlar erkeklere göre daha fazla bir yüzdeye sahiptir. Yaş ve egzersiz düzeyi de birbirine paraleldir bu yüzden her yöntem her yaştaki kadına uymaz.

Kadınlar erkeklere göre daha az kaloriye ihtiyaç duyuyor. Egzersize ağırlık verilmesi bu noktada çok önemlidir. Buna karşılık erkekler için vücut yağ oranı azaltma yöntemleri ise düzenli bir antrenman programının benimsenmesini içeriyor. Dengeli beslenme de son derece önemli ve bu şekilde bir düzen oluşturursanız kısa sürede yağ yakımında başarılı olursunuz.

Bu bilgilere ek olarak birkaç öneride daha bulunacağız. Eğer kilo vermeden yağ oranını düşürmek istiyorsanız bir düzene ihtiyacınız olduğunu net bir şekilde belirtmek zorundayız.

Tokluk hissi için yavaş yemeniz gerekiyor.

Egzersiz programlarınız sadece hareketlerden ibaret olmasın. Aynı zamanda ağırlık da eklemeniz gerekiyor.

Uyku düzeniniz önemli. Yeteri kadar uyuyun.

Sabahları bir bardak limonlu sıcak su içebilirsiniz.

Tükettiğiniz ve harcadığınız kalori miktarlarını mutlaka bir yere not edin ve takibini yapın.

İç Yağlanma Derecesi Kaç Olmalı?

İç yağlanma derecesi belli bölgelerde yağlanmaları ifade eder. Peki iç yağlanma derecesi kaç olmalı? Ölçüm cihazı ile kontrol edildiği zaman iç yağlanma derecesi 1-12 arasında çıkıyorsa iç organları çevresi yağlanması normaldir. Eğer ölçüm 13-59 arasında çıkıyor işte o zaman bir sorundur. Bir doktor yardımıyla bu sorunu da çözebilirsiniz.

Buna ek olarak kandaki yağ oranı nasıl düşer diye de merak ettiğinizi biliyoruz. Bunu düşürmek için öncelikle nedenlerini biliyor olmanız gerekiyor. Örneğin, bazı ilaçlar, obezite ya da sigara kullanımı gibi durumlar kandaki yağ oranını yükseltir. Sebebini öğrenerek bu durumun önüne geçebilirsiniz ve kendinize düzenli bir beslenme ve egzersiz programı hazırlayabilirsiniz.