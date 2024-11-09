En kötü 10 yeme alışkanlığı! Vücuttaki iltihabı artırıyor

Çok fazla ilave şeker tüketmek

Manaker'a göre, çok fazla şekerli gıda tüketmek iltihaplanmanın artmasına neden olabilir. "İlave şekerler, özellikle de işlenmiş yiyecek ve içeceklerde bulunanlar, enflamasyonla güçlü bir şekilde bağlantılıdır" diyor.

Frontiers in Immunology'de yayınlanan bir rapor da işlenmiş şeker oranı yüksek diyetlerin romatoid artrit, iltihaplı bağırsak hastalığı, sedef hastalığı ve multipl skleroz gibi iltihaplı hastalıklara katkıda bulunabileceğini vurguluyor.