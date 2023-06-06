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Vücuttaki tüm iltihabı söküp atıyor, kabızlıktan eser bırakmıyor! Kilo vermeye yardımcı probiyotikler nelerde bulunur?

Düzenli tüketildiklerinde sağlık üzerinde olumlu etki yapan mikro organizmalar, probiyotik olarak tanımlanmaktadır. Özellikle bağırsak sağlığı için oldukça önemlidir. Bağırsak flora bozukluğuna bağlı ishallerde probiyotik ürünler bağırsak düzenleyici olarak reçete edilebilirler.

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  • Vücuttaki tüm iltihabı söküyor, kabızlıktan eser bırakmıyor! Kilo verdiren probiyotikler nelerde bulunur?

    Mutlu bağırsaklar için probiyotikler çok önemlidir. Probiyotikler; enfeksiyona ve hastalıklara sebep olan bakterilerin aksine, sindirim sistemi başta olmak üzere vücut sisteminin dengeli biçimde çalışmasına yardımcı olan yararlı bakteri ve mayalardır. Zararlı bakterilerin hastalık yapıcı etkilerinin ortadan kaldırılmasında da büyük bir rol oynayan yararlı bakteriler, vücutta doğal olarak bulunur. Probiyotik takviyeleri vücuda iyi bakterileri eklemenin yollarından biridir.

    Peki ama nedir bu probiyotikler, hangi besinler probiyotik kaynaklarıdır ve probiyotiklerin faydaları nelerdir?
  • Vücuttaki tüm iltihabı söküyor, kabızlıktan eser bırakmıyor! Kilo verdiren probiyotikler nelerde bulunur?

    PROBİYOTİK NEDİR?

    Probiyotikleri doğru miktarda tükettiğimizde sağlığımıza olumlu katkılar sağlayan canlı mikroorganizmalardır. Bu faydaların başında probiyotiklerin bağırsak florasını düzenleyerek sağlıklı bir yaşam geçirmemizi sağlaması gelir. Vücudumuzun enerji kullanımını ve kalori yakmasını düzene sokan probiyotikler kilo vermemize de yardımcı olur.
  • Vücuttaki tüm iltihabı söküyor, kabızlıktan eser bırakmıyor! Kilo verdiren probiyotikler nelerde bulunur?

    EN İYİ PROBİYOTİK NELERDE BULUNUR?

    Boza, yoğurt, tarhana, turşu, kefir, ekşi mayalı ekmek ve peynir gibi besinler probiyotikler açısından zengin içeriklerdir.

    İşte bu probiyotiklerin faydaları…
  • Vücuttaki tüm iltihabı söküyor, kabızlıktan eser bırakmıyor! Kilo verdiren probiyotikler nelerde bulunur?

    İshal, kabızlık, gaz ve şişkinliğe iyi gelir

    Probiyotik içeren besinleri düzenli kullanmak mide ve sindirim sistemiyle ilgili sorunların giderilmesinde oldukça etkilidir. Bağırsakta yaşayan iyi ve kötü bakteriler arasında bir denge kurulması ve iyi bakterilerin sayısının artması, sindirimi sağlayan enzimleri aktive ederek; ishal, kabızlık, gaz ve şişkinlik gibi problemleri önler. Bağırsaktaki dengenin oluşması için yapılması gereken şey ise probiyotiklerden zengin bir beslenme düzeni oluşturmaktır.
  • Vücuttaki tüm iltihabı söküyor, kabızlıktan eser bırakmıyor! Kilo verdiren probiyotikler nelerde bulunur?

    Probiyotikler kilo vermeye destek olur

    Yüksek yağlı besin, şeker, şekerli besinler ve rafine karbonhidratları tüketmek bağırsak florasını bozar. Bozulmuş bağırsak florası da diyetten 150 kkal/günde ekstra enerji alımına neden olur. Düzenli çalışan bağırsaklar ise iyi bir metabolizmaya sahip olduğumuzun en önemli göstergelerinden biri. Yapılan bilimsel çalışmalar; enerji dengesinin sağlanmasında ve yağlanmada bağırsakta bulunan iyi ve kötü bakterilerin rolleri olduğunu göstermiştir. İyi bakterilerin diyetle alınan yağ emilimini durdurabileceği ve dışkıyla atılımı hızlandırdığı düşünülür. Kadın katılımcılardan oluşan bir çalışmada; katılımcılar probiyotik alanlar ile almayanlar olarak iki gruba ayrılmış ve 3 ay boyunca izlenmiş. Çalışmanın sonunda, alan grubun yüzde 50 daha fazla kilo kaybettiği tespit edilmiştir.
  • Vücuttaki tüm iltihabı söküyor, kabızlıktan eser bırakmıyor! Kilo verdiren probiyotikler nelerde bulunur?

    Kolorektal kanser ihtimalini minimize eder

    Tüm dünyada yaygın olarak görülen kolorektal kanserler gelişmiş ülkelerde de en yüksek ölüm oranına ve görülme sıklığına sahiptir. Yapılan çalışmalar; fazla rafine karbonhidrat tüketimi, çok sık kırmızı et tüketimi ve az posa alımının kolorektal kanserlerin besinsel nedenleri olabileceğini gösteriyor. Öten yandan bağırsak florasının düzenlenmesine yardım ederken, bir yandan da kanser yapıcı süreçleri durdurarak kansere karşı koruyucu etki gösterir.
  • Vücuttaki tüm iltihabı söküyor, kabızlıktan eser bırakmıyor! Kilo verdiren probiyotikler nelerde bulunur?

    Alerjiyi azaltır

    Probiyotikler hastalıklarda bozulan bağırsak geçirgenliğini düzenler ve güçlendirir. Floradaki dengesizliği düzeltir ve alerjide rolü olan bazı maddelerin açığa çıkıp, kana geçme riskini azaltır. Ayrıca, IgA antikor yapımını arttırarak mukoza bağışıklığını da artırır. Bu sayede alerjik tepkilere karşı etkili olur. Anne adaylarının hamilelik sürecinde probiyotikten zengin beslenmelerinin veya takviye almalarının çocuklarda alerjik reaksiyonları azaltabileceği söyleniyor.
  • Vücuttaki tüm iltihabı söküyor, kabızlıktan eser bırakmıyor! Kilo verdiren probiyotikler nelerde bulunur?

     

    PROBİYOTİK YOĞURT

    Probiyotikler bağırsak florasını düzenlemeye ve hastalıklara karşı direnç göstermeye yardımcı olur. Bağışıklık sistemini güçlendirmek ve hastalıklardan korunmak için her gün 1 su bardağı kefir veya 1 kase yoğurt tüketerek iyi düzeyde probiyotik alabilir ve hastalıklara yakalanma riskinizi azaltabilirsiniz.

     
  • Vücuttaki tüm iltihabı söküyor, kabızlıktan eser bırakmıyor! Kilo verdiren probiyotikler nelerde bulunur?

     

    PREBİYOTİKLERİ DE İHMAL ETMEYİN

    Probiyotiklerin yanı sıra aynı zamanda sindirilmeyen karbonhidratlar olan prebiyotikleri de beslenme listenize ekleyin. Çünkü prebiyotikler bakterilerin besinleridir ve iyi bakterilerin çoğalmasını sağlar. Prebiyotikler; kök sebzelerde (karahindiba, soğan, sarımsak, pırasa, patates, yer elması ve enginar gibi), tahıllarda da (yulaf, çavdar, buğday gibi) bulunur. Probiyotik içeren besinleri bu besinlerle birlikte aldığımızda sağlığımız üzerindeki etkisi artar.

     
  • Vücuttaki tüm iltihabı söküyor, kabızlıktan eser bırakmıyor! Kilo verdiren probiyotikler nelerde bulunur?

 

Haberi Hazırlayan : Hacer Tonay
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