Vuhan'a giden DSÖ ekibinden şaşırtan açıklama!

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerDünyaMERKEZ ÜSSÜ| DSÖ'den son dakika Vuhan açıklaması: Veriler bulduk!
ABONE OL

Vuhan'a giden DSÖ ekibinden şaşırtan açıklama: Kimsenin görmediği veriler bulduk!

Yeni tip koronavirüsün (Covid-19) ortaya çıkış merkezi Çin'in Vuhan kentinde incelemelerini sürdüren Dünya Sağlık Örgütü’nün İngiliz üyesi Dr. Peter Daszak, daha önce kimsenin görmediği veriler bulduklarını söyleyerek, "Veriler bizi virüsün laboratuvardan yayıldığı tezlerine götürecekse, verileri takip edeceğiz" dedi.

MERKEZ ÜSSÜ| DSÖ'den son dakika Vuhan açıklaması: Veriler bulduk!
Vuhan'a giden DSÖ ekibinden şaşırtan açıklama!
0:00 / 0:00
İHA

Küresel bir salgına dönüşen koronavirüsün kökenini araştırmak için virüsün çıktığı Çin'in Vuhan kentine gelen Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) üyeleri incelemelerini sürdürüyor.

Salgının başlangıcından bu yana çeşitli komplo teorileri üretilirken, yürütülen çalışmalar kapsamında virüsün üretildiği yer olduğu iddia edilen Viroloji Enstitüsü laboratuvarını ziyaret eden DSÖ ekibi, "daha önce kimsenin görmediği veriler" tespit ettiklerini ve bir noktaya ulaşmakta olduklarını açıkladı.

Ekibin İngiliz üyesi Dr. Peter Daszak, herkesi şaşırtan bir açıklamada bulundu. Virüsün laboratuvardan yayıldığı ihtimalini göz ardı etmediklerini söyleyen Daszak, "Yeni veriler elde ettik ve bu iyi bir şey. Virüs için doğru yönlere bakmamıza yardımcı olmaya başlayan çok değerli şeyler" dedi.

"ÇİN'İN BİZİMLE ÇALIŞMAYA İSTEKLİ OLDUĞUNU GÖRÜYORUM"

Salgının Çin’de ortaya çıkmasından bir yıl sonra bölgeye gelen DSÖ ekibinin İngiliz üyesi, yetkililerle de görüştüklerini ifade ederek, "Daha önce görülmemiş verileri bizimle paylaşıyorlar. Olası yolları bizimle açıkça konuşuyorlar. Bir yere varmaktayız ve ekibin tüm üyelerinin bu şekilde düşündüğünü söyleyebilirim. Çin’in bizimle çalışmaya istekli olduğunu düşünüyorum ve bunu her gün görüyorum" ifadelerini kullandı.

"HER ŞEY ARTIK MASADA VE BİZLER DE BU KONUDA AÇIK GÖRÜŞLÜYÜZ"

Korona virüsün laboratuvardan yayıldığına dair iddiaları bildiklerini ifade eden Daszak, "Enstitüdeki laboratuvarın konuyla ilgisi olabileceğine dair tezlerden haberimiz elbette var. Ve merak etmeyin bu konuda sorular sormaya devam edeceğiz. Eğer bulduğumuz veriler bizi virüsün laboratuvardan yayıldığı tezlerine götürecekse, verileri takip edeceğiz." dedi.

Kanıtları takip edeceklerini söyleyen Daszak, "Bilgiler bizi canlı hayvan pazarına götürürse oraya, vahşi hayvan satılan marketlere götürürse oraya ve hatta bir laboratuvara götürürse oraya gideceğiz. Her şey artık masada ve bizler de bu konuda açık görüşlüyüz" açıklamalarını yaptı.

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

İTİRAF| Son dakika... AB'den aşı özelştirisi: Söyleyemedik
DÜNYAAB'den 'aşı tedariki' konusunda özeleştiri: Halka ...
Biden geldi, ilişkiler gerildi! Son dakika: Rusya'dan sert açıklama
DÜNYARusya'dan Biden'ın açıklamalarına tepki!
İsrail 16 yaşın üzerindeki tüm nüfusu aşılayacak
DÜNYAİsrail 16 yaşın üzerindeki tüm nüfusu aşılayacak
Rusya, Suriye'den Libya'ya paralı asker göndermeye devam ediyor
DÜNYARusya, Suriye'den Libya'ya paralı asker göndermeye ...
SON DAKİKA: Almanya'da koronavirüs sebebiyle ölenlerin sayısı 60 bini geçti - Haberler
DÜNYAAlmanya'da Kovid-19 kaynaklı can kaybı 60 bini geçti!
İngiltere'de gazeteci kimliği kullanan 3 Çinli casus sınır dışı edildi!
DÜNYAİngiltere'de gazeteci kimliği kullanan 3 Çinli casus ...
İtalya'da Mario Draghi hükümet kurma çalışmalarına başladı!
DÜNYAİtalya'da Mario Draghi hükümet kurma çalışmalarına ...
Rusya'da neler oluyor? Son dakika: Muhalif lider Navalny'i kurtaran doktor "öldü"
DÜNYANavalny'e ilk müdahaleyi yapan doktor hayatını ...
SON DAKİKA: ABD Dışişleri Bakanlığından "15 Temmuz darbe girişimiyle ilgimiz yok" açıklaması - Haberler
DÜNYAABD'den "15 Temmuz darbe girişimiyle ilgimiz yok" ...
SUÇLULAR! Son dakika: Fransız hükümeti iklim davasını kaybetti
DÜNYAFransa'da tarihi karar: Hükümet suçlu bulundu!