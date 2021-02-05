Vuhan'a giden DSÖ ekibinden şaşırtan açıklama! 0:00 / 0:00

İHA

Küresel bir salgına dönüşen koronavirüsün kökenini araştırmak için virüsün çıktığı Çin'in Vuhan kentine gelen Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) üyeleri incelemelerini sürdürüyor.

Salgının başlangıcından bu yana çeşitli komplo teorileri üretilirken, yürütülen çalışmalar kapsamında virüsün üretildiği yer olduğu iddia edilen Viroloji Enstitüsü laboratuvarını ziyaret eden DSÖ ekibi, "daha önce kimsenin görmediği veriler" tespit ettiklerini ve bir noktaya ulaşmakta olduklarını açıkladı.

Ekibin İngiliz üyesi Dr. Peter Daszak, herkesi şaşırtan bir açıklamada bulundu. Virüsün laboratuvardan yayıldığı ihtimalini göz ardı etmediklerini söyleyen Daszak, "Yeni veriler elde ettik ve bu iyi bir şey. Virüs için doğru yönlere bakmamıza yardımcı olmaya başlayan çok değerli şeyler" dedi.

"ÇİN'İN BİZİMLE ÇALIŞMAYA İSTEKLİ OLDUĞUNU GÖRÜYORUM"

Salgının Çin’de ortaya çıkmasından bir yıl sonra bölgeye gelen DSÖ ekibinin İngiliz üyesi, yetkililerle de görüştüklerini ifade ederek, "Daha önce görülmemiş verileri bizimle paylaşıyorlar. Olası yolları bizimle açıkça konuşuyorlar. Bir yere varmaktayız ve ekibin tüm üyelerinin bu şekilde düşündüğünü söyleyebilirim. Çin’in bizimle çalışmaya istekli olduğunu düşünüyorum ve bunu her gün görüyorum" ifadelerini kullandı.

"HER ŞEY ARTIK MASADA VE BİZLER DE BU KONUDA AÇIK GÖRÜŞLÜYÜZ"

Korona virüsün laboratuvardan yayıldığına dair iddiaları bildiklerini ifade eden Daszak, "Enstitüdeki laboratuvarın konuyla ilgisi olabileceğine dair tezlerden haberimiz elbette var. Ve merak etmeyin bu konuda sorular sormaya devam edeceğiz. Eğer bulduğumuz veriler bizi virüsün laboratuvardan yayıldığı tezlerine götürecekse, verileri takip edeceğiz." dedi.

Kanıtları takip edeceklerini söyleyen Daszak, "Bilgiler bizi canlı hayvan pazarına götürürse oraya, vahşi hayvan satılan marketlere götürürse oraya ve hatta bir laboratuvara götürürse oraya gideceğiz. Her şey artık masada ve bizler de bu konuda açık görüşlüyüz" açıklamalarını yaptı.