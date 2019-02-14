VURGUN 3. BÖLÜM FRAGMANI

VURGUN 2. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Kemal ve Reyhan sonunda karşı karşıya kalır ve Kemal Reyhan’a hesap sorar. Reyhan, Vedat’la neden evlenmiştir? Reyhan, Kemal’e karşı dürüst olup Vedat’la evlenme sebebini açıkça söyleyebilecek midir? Kemal, Reyhan’la konuşmasından sonra darmadağın olurken, oğlu Kerem ile aralarındaki ilk bağ kurulmaya başlar. Ancak Vedat buna mani olmak için hemen adım atacaktır.

Hemşire Asya’nın hastaneden ayrılmasının ardından Vedat soluğu Asya’nın karşısında alır. Asya da Vedat’ın hayatını alt üst etmeye yetecek iki tane sırrı vardır. Acaba Asya Kemal’den uzak durmayı göze alıp hayatlarından çıkabilecek midir? Peki ya kendi sırrı? Erdoğan Bey onu ağzından kaçırırsa Asya’nın hayatı yıkılacaktır. Kemal baba yadigarı yanık fabrikaya geri döner ve onu tekrar hayata geçirmek ister. Turan, abisinin yanında durmak isteyince Vedat elindeki tüm kozları kullanmaya başlayacak ve aralarındaki savaşın ilk tohumları atılacaktır.