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'Altın kızlar'dan 1 milyon TL'lik vurgun!

Antalya’da, kilitli olmayan kapıları, plastik kart ile açarak yaklaşık 1 milyon TL değerinde ziynet eşyası çalan 3’ü kadın 5 şüpheli, polis tarafından 6 ayrı adrese düzenlenen eşzamanlı operasyonla yakalandı. ‘Altın kızlar’ olarak bilinen şüpheliler, emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi

VURGUN! Son dakika: 'Altın kızlar'dan 1 milyon TL'lik vurgun! - haberler -
'Altın kızlar'dan 1 milyon TL'lik vurgun!
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İHA

Antalya'nın Demre ilçesinde 8 Ocak tarihinde gerçekleşen hırsızlık olayında, Y. E. İsimli vatandaşın evinden toplam 350 bin değerinde ziynet eşyalarının çalındığına yönelik ihbarda bulunması üzerine araştırma başlatan Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği'ne bağlı ekipler, kilitli olmayan kapının plastik kart aparatıyla açıldığını belirledi.

6 AYRI ADRESE BASKIN DÜZENLENDİ

İHA'da yer alana habere göre güvenlik kamera, mobese ve PTS kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelilerin T.Y., A.B., S.T., K.Ö. ve C.C. olduğunu ve ilçeye kiraladıkları araçla geldiklerini tespit eden ekipler operasyon hazırlığına başladı. Ekipler, kent merkezindeki 6 ayrı adresine dün eş zamanlı operasyon düzenleyerek şüphelileri yakaladı.

1 MİLYON TL'LİK ZİYNET EŞYASI BULUNDU

Ekipler ayrıca arama yapılan evlerin birinde 8 ayrı suçtan aran cezası bulunan H.Ö isimli kişiyi de yakaladı. Gözaltına alınan ve ‘altın kızlar’ olarak bilinen 3’ü kadın 5 şüphelinin evlerinde yapılan aramalarda ise, kapı açmada kullanılan plastik aparat, 9 adet fişek, 1 milyon TL'ye yakın değerde ziynet eşyası ve 9 bin 930 TL ele geçirildi.

ŞÜPHELİLER ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

El konulan ziynet eşyalarının müştekilerinin araştırılması ile şüphelilerin başka evden hırsızlık olaylarına karışıp karışmadığı yönünde ayrıntılı çalışmanın devam ettiği öğrenilirken, 5 şüpheli emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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