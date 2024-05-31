Vurularak öldürülen oyuncu Johnny Wactor'ın arkadaşı son anını anlattı

"BİR KORKAK TARAFINDAN ÖLDÜRÜLDÜ"

Oyunculuğun yanı sıra barmenlik de yapan Johnny Wactor'ın, olay anında yanında olan iş arkadaşı Anita Joy, bu açıklamayı yapmak üzere kendine gelmesinin biraz zaman aldığını belirterek sosyal medya hesabından şunları yazdı: Johnny'nin son anlarında yanındaydım ve bu akıl almaz olayın ardından onun sesi olmak için buradayım. Yaşadığı muhteşem hayata aldırış etmeden tepki olarak bir korkak tarafından anlamsızca öldürüldü. Bu yüzden kızgınım, üzgünüm ve aynı anda tüm duygulara sahibim... Ama hepsinden önemlisi Johnny'nin adaleti için buradayım."