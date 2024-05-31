Vurularak öldürülen oyuncu Johnny Wactor'ın arkadaşı son anını anlattı
Otomobilini soymak isteyen hırsızlar tarafından vurularak öldürülen oyuncu Johnny Wactor'ın son anlarını olay esnasında yanında olan iş arkadaşı anlattı
Otomobil hırsızları tarafından vurularak öldürülen oyuncu Johnny Wactor'ın son anlarını olay esnasında yanında olan arkadaşı anlattı.
'General Hospital' dizisinin yıldızı olarak tanınan Johnny Wactor, 25 Mayıs'ta Los Angeles şehir merkezinde otomobilinin katalitik dönüştürücüsünü çalmak isteyen üç hırsızın silahından çıkan kurşunla hayatını kaybettiğinde 37 yaşındaydı.
"BİR KORKAK TARAFINDAN ÖLDÜRÜLDÜ"
Oyunculuğun yanı sıra barmenlik de yapan Johnny Wactor'ın, olay anında yanında olan iş arkadaşı Anita Joy, bu açıklamayı yapmak üzere kendine gelmesinin biraz zaman aldığını belirterek sosyal medya hesabından şunları yazdı: Johnny'nin son anlarında yanındaydım ve bu akıl almaz olayın ardından onun sesi olmak için buradayım. Yaşadığı muhteşem hayata aldırış etmeden tepki olarak bir korkak tarafından anlamsızca öldürüldü. Bu yüzden kızgınım, üzgünüm ve aynı anda tüm duygulara sahibim... Ama hepsinden önemlisi Johnny'nin adaleti için buradayım."
Johnny Wactor ile barmenlik vardiyasından çıkıp gecenin 3'ünde otomobile yürüdükleri sırada olayın yaşandığını söyleyen Anita Joy, 8 yıllık arkadaşının kollarında can verdğini anlattı.
"Her şey aniden oldu" diyen Anita Joy; "Ben onu, devrilen bir bardak su olarak tanımladım. Siz onu kapmak ve tamamen dökülmekten kurtarmak için çabalıyorsunuz ama o sadece parmaklarınızın ucundan akıp gidiyor" ifadesini kullandı.
SON SÖZÜ: VURULDUM!
“Johnny, her zaman yaptığı gibi soğukkanlılığını korudu, sadece arabasının kendisine ait olduğunu ve gitmeleri gerektiğini söyledi. Ellerini yanlarına açmıştı" diyen Joy; "Johnny benimle onu vuran adam arasındaydı. Gecenin karanlığında silah sesini duyduğumda kollarıma düştü ve onu yakaladığım sırada bağırdım, 'Canım, iyi misin?!' O da 'Hayır! Vuruldum!' diye yanıt verdi" dedi.
"HAYATTA KALMAK İÇİN SAVAŞTI"
Bir taraftan arkadaşının kan kaybetmesini önlemek için çabalayan Anita Joy, diğer yandan da yardım çığlıkları attığını anlattı. Çalıştıkları barın güvenlik görevlisinin yardıma koştuğunu ve hemen ambulansı çağırıp ardından Johnny Wactor'a kalp masajı yaptığını söyleyen Joy, kendisinin de üzerindeki ceketi çıkarıp Wactor'ın yarasına kanı durdurmak için sardığını ifade etti. Wactor'ın çok yakın bir mesafeden vurulduğunu belirten Joy; "Hayatta kalamayacağı kadar büyük bir yaraydı ama Tanrım, hayatta kalmak için savaştı" dedi.