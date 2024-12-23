Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Vurup bileziklerini çaldı! | Son dakika haberleri

        Vurup bileziklerini çaldı!

        Adana'da 52 yaşındaki Müyesser Kızıloluk, kimliği belirsiz bir kişinin saldırısına uğradı. Boynundan vurulan kadının kolundaki bilezikler çalındı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.12.2024 - 00:22 Güncelleme: 23.12.2024 - 00:22
        ABONE OL
        ABONE OL
        Vurup bileziklerini çaldı!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Adana'nın Feke ilçesinde Müyesser Kızıloluk (52), yalnız yaşadığı evinde kimliği belirsiz kişi tarafından darbedilip, tabancayla boynundan vurulduktan sonra kolundaki altın bilezikleri gasbedildi. Hastaneye kaldırılan Kızıloluk'un durumunun ağır olduğu öğrenildi.

        Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Karacaoğlan Mahallesi'nde meydana geldi. Yalnız yaşayan Müyesser Kızıloluk, eve gelen kimliği belirsiz kişinin saldırısına uğradı. Kolundaki altın bilezikleri çalmak isteyen şüpheliye direnen Kızıloluk, önce darbedildi, daha sonra da tabancayla boynunden vuruldu.

        HAYATİ TEHLİKESİ BULUNUYOR

        Kızıloluk'un yaralanmasının ardından saldırgan sayıları henüz öğrenilemeyen altınları kolundan alıp, olay yerinden kaçtı. Yardım istediği yakınları tarafından Feke Devlet Hastanesi'ne götürülen Kızıloluk, buradaki ilk müdahalenin ardından Kozan Devlet Hastanesi'ne, oradan da ambulansla Adana Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Tedaviye alınan Kızıloluk'un hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

        Şüpheliyi yakalamak için harekete geçen polis, olayla ilgili soruşturmaya çok yönlü olarak devam ediyor.

        *Haberin görseli DHA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Eski eşine pusu kurdu, 13 kez bıçakladı
        Eski eşine pusu kurdu, 13 kez bıçakladı
        Dışişleri Bakanı Fidan Şam'da
        Dışişleri Bakanı Fidan Şam'da
        Yenilmez Aslan!
        Yenilmez Aslan!
        Cimbom'dan Kayseri'de gövde gösterisi!
        Cimbom'dan Kayseri'de gövde gösterisi!
        "Fenerbahçe'nin işi zor"
        "Fenerbahçe'nin işi zor"
        Silah sesine koşan polise saldırdılar!
        Silah sesine koşan polise saldırdılar!
        "Esad Lahey'de yargılanmalı"
        "Esad Lahey'de yargılanmalı"
        Muğla'da helikopter hastaneye çarptı!
        Muğla'da helikopter hastaneye çarptı!
        Aşkın ilk fotoğrafı
        Aşkın ilk fotoğrafı
        Çocuklar zararlı içeriklerden nasıl korunacak
        Çocuklar zararlı içeriklerden nasıl korunacak
        Kayıtlara geçmediği için bilmiyoruz: 2 yılda 2 kat artış
        Kayıtlara geçmediği için bilmiyoruz: 2 yılda 2 kat artış
        Dünya'nın çekirdeğine derinlemesine bir yolculuk...
        Dünya'nın çekirdeğine derinlemesine bir yolculuk...
        Roma'dan Dybala için flaş açıklama!
        Roma'dan Dybala için flaş açıklama!
        "Sektörde zorbalık yaşadım"
        "Sektörde zorbalık yaşadım"
        Esad rejiminin borçları yeni hükümeti zorluyor
        Esad rejiminin borçları yeni hükümeti zorluyor
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Maya Perest!
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Maya Perest!
        İsrail'de protestolar sürüyor: Yüz binlerce kişi sokağa çıktı!
        İsrail'de protestolar sürüyor: Yüz binlerce kişi sokağa çıktı!
        Estetik ameliyatlarda ihmal ölümle sonuçlanıyor
        Estetik ameliyatlarda ihmal ölümle sonuçlanıyor
        "Hayır, korkmuyorum"
        "Hayır, korkmuyorum"
        "Sokakta yürüyemiyordum"
        "Sokakta yürüyemiyordum"