Vuslat ekranlara gelen son bölümde izleyiciyi ekranlara kilitlemeyi başarırken romantik dakikalar yaşandı. Vuslat yeni bölüm fragmanında ise Feride Nehir'e "Geçmişi sensin, buna bir şey yapamam ama geleceği benim Nehir!" diye çıkışıyor. İşte Vuslat yeni bölüm fragmanı ve son bölüm özeti...

VUSLAT 19. BÖLÜM FRAGMANI

VUSLAT 18. SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

“Geçmiş Aziz için tekerrür ediyor”

Kerem, dedesinin karanlık tarafın en tepesindeki adam olduğunu öğrenirken, Sultan ve Fırat için Aziz’le beraber hareket etmek zorunda kalıyor. İki kardeş birlik olup, zamanla yarışıyor.

Yolcu, Satranc-ı Urefa’da, “Deniz” adımına ilerliyor Aziz açmayı başardığı kutunun içindeki sırlar karşısında şaşkınlık yaşarken, kendini hızlı karar vermek zorunda olduğu kritik bir seçimin ortasına buluyor. Geçmiş Aziz için tekerrür ediyor. Kerem’in de dahil olmasıyla büyük savaş şimdi başlıyor.