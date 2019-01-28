Vuslat 4. son bölümüyle bu akşam ekranlara geldi. Vuslat'ta Aziz’in yolu Meczup’la yeniden kesişti. Kerem; Fırat ve Feride’ye reddedemeyecekleri teklifler yaptı. Fırat, mahalleye caka satmaya dönüyor ancak beklemediği bir tepkiyle karşılaştı. Kerem’in gizli planı hiç beklenmedik bir olayla sonuçlandı. Vuslat 5. yeni bölüm fragmanı ve 4 . son bölüm özeti haberimizde.

VUSLAT 5. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

VUSLAT 4. SON BÖLÜM ÖZETİ

Aziz’in yolu Meczup’la yeniden kesişiyor. Kerem; Fırat ve Feride’ye reddedemeyecekleri teklifler yapıyor. Davut, Şükrü’yü aramaya devam ediyor. Feride ve Hasibe’nin konuşmasını duyan Faik karakolun yolunu tutuyor. Salih, Ahmet ve Tekin’i gizemli bir göreve çıkarıyor. Aziz, nezaretten çıkınca herkesle yüzleşiyor. Meczub, gizemli bir şekilde salıveriliyor. Kerem, oyunlarını oynamaya devam ediyor. Fırat, mahalleye caka satmaya dönüyor ancak beklemediği bir tepkiyle karşılaşıyor. Kerem’in gizli planı hiç beklenmedik bir olayla sonuçlanıyor.