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Vuslat bugün neden yok? Vuslat dizisi yeni bölümü ne zaman yayınlanacak? 14 Ekim TRT 1 yayın akışı

TRT1 ekranlarında yayınlanan Vuslat dizisi bu akşam yayınlanmayacak. Başrolünü Kadir Doğulu ve Devrim Özkan'ın aldığı Vuslat dizisi neden yok? Vuslat yeni bölümü ne zaman yayınlanacak? İşte 14 Ekim TRT 1 yayın akışı

Vuslat

Vuslat bugün neden yok? Vuslat dizisi yeni bölümü ne zaman yayınlanacak? Şeklindeki sorular izleyicisi tarafından merak konusu oldu.

VUSLAT DİZİSİ BUGÜN NEDEN YOK?

Türkiye Fransa milli maçı sebebiyle Vuslat dizisi başta olmak üzere bütün diziler yayınlanmayacak.

VUSLAT DİZİSİ YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Vuslat 25. yeni bölümü 21 Ekim Pazartesi günü yayınlanacak.

TRT 1 YAYIN AKIŞI

 

VUSLAT SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Tahsin’in, Feride’yi zorla alıkoyup ıssız bir yerde tehdit etmesi Aziz için bardağı taşıran son damla oluyor. Aziz bütün köprüleri yıkarak babasıyla karşı karşıya geliyor ve onu en korktuğu şeyle köşeye sıkıştırıyor.

Aziz, şirketteki oyunları fark edip henüz adını koyamazken Nehir ise hala Aziz’in de, şirketin de kontrolünün kendinde olduğunu düşünür. Ancak Enes’in Serpil’e olan zaafı Nehir’e beklenmedik bir darbe vuracaktır.

Tahsin, Feride’den kurtulmak için ona bir teklif sunar, Feride yine ailesi ve aşkı arasında sıkışıp kalır. Şirkette de Nehir’in oyunları ve Aziz’in uzaklığı Feride’yi iyiden iyiye yalnızlaştıracak ve bir karar vermek zorunda bırakacaktır.

Hasibe, Feride’ye evde de huzur vermeyecek, gitmesi için elinden geleni ardına koymayacaktır. Nehir’in Hasibe’yle işbirliği, sadece Feride’yle ilgili değil Kerem’le ilgili de beklemediği kazançlar sağlayacaktır.

Fırat, ailesini Korkmazer’lerden kurtarmak adına, gizlice hazırladığı planı devreye sokar. Bu amacı için yapmayacağı iş, almayacağı risk yoktur artık.

Aneta günden güne geçmişteki güzel günlerine daha çok dalıp giderken, Kerem onun hatırladıklarından eksik parçaları bir araya getirir ve bütün okların tek bir yeri gösterdiğini fark eder. Kerem ailesini dağıtanlardan alacağı intikamı ilmek ilmek işlemeye başlamıştır.

Necmi, yüreğini soğutmak, ailesinin acısını dindirmek için girdiği karanlık mahzenlerde adım adım düşmanına yaklaşmaktadır

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

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