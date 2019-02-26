Vuslat son bölüm yayınlanmasının ardından Vuslat 9. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Şeklindeki sorular seyircisi tarafından merak konusu oldu. Yayınlandığı ilk günden itibaren izleyicisinin beğenisini kazanan Vuslat'ın son bölümünde, Emine'nin kaçırılma haberi Feride'yi istemeye gelenleri telaşa soktu.

VUSLAT 9. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Dizinin bu akşam yayınlanan son bölümünün ardından Vuslat 9. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

VUSLAT SON BÖLÜMDE NE OLDU?

Emine’nin kaçırılma haberi Feride’yi isteme gelenleri telaşa sokar. Aziz, Emine’nin peşine düşen Altan’ın vurulduğunu öğrenir. Aziz ile Yalçın bir olup Emine ve Altan’ı bulmaya koyuluyorlar. Bu süreçte Kerem, ağabeyi Aziz ile babası Tahsin’e yeni bir oyun kurmaktadır. Oyuna Yalçın’da katılmak zorunda kalır. Bu oyun herkesin hayatını değiştirir. Fırat ve Sultan hastaneye kaldırılan Madam Aneta’nın yanından hiç ayrılmaz. Aziz’i elde etmek için yeni planlar kurmaya başlayan Nehir, Kerem’e iş birliği teklif eder. Mezcup, Emine ve Altan bulunmalarına yardımcı olur. Altan bulunduğunda durumu çok ağır olduğundan hastaneye kaldırılır.