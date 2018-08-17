VV Venlo - Ajax karşılaşma önü

VV Venlo ve Ajax, 18 Ağustos 2018 Cumartesi günü Hollanda Eredivisie maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 19:30. VV Venlo 3 puana sahip olarak 7. sırada yer alırken Ajax 1 puanda ve 8. sırada. Ev sahibi VV Venlo, son 5 maçında 0 galibiyet, 0 beraberlik ve 5 yenilgi aldı. Ajax son 5 mücadelede 4 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 404. İddaa'da VV Venlo kazanır 8.00, berabere biter 4.30, Ajax kazanır 1.20 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt oranı 2.15, üst oranı 1.35. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.55 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.65.

VV Venlo son haftadaki Utrecht müsabasında 1-0 yenildi.

Ajax, Excelsior karşılaşmaında 1-2 kazandı.

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