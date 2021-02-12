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HaberlerOtomobilVW ve Microsoft'tan 'bulut' anlaşması
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VW ve Microsoft'tan sürücüsüz araç ittifakı

Volkswagen (VW) teknoloji şirketi Microsoft, yeni bir işbirliği açıkladı. Yapılan açıklamaya göre, VW'nin otomobillerindeki yazılımlar Microsoft'un bulut servislerini kullanacak. Hem sürücüsüz otomobiller hem de mevcut araçlardaki sürüş destek sistemleri gibi teknolojileri iki şirket birlikte geliştirecek. Microsoft'un bulut ve yapay zekadan sorumlu Başkan Yardımcısı Scott Guthrie, "Anlaşma, bugün birkaç sürücü yardım özelliği ile yola çıkan arabaların zamanla onları otonom sürüşe yaklaştıran yeni yetenekler ekleyebileceği anlamına geliyor" dedi

VW ve Microsoft'tan 'bulut' anlaşması
Reuters

Son yıllarda sıkça görülen otomobil markaları ile teknoloji firmaları arasındaki işbirliklerine bir yenisi eklendi. Alman otomotiv üreticisi Volkswagen (VW),ABD'li teknoloji şirketi Microsoft ile işbirliğine gideceğini duyurdu.

Yapılan açıklamaya göre, VW'nin otomobillerindeki yazılımlar Microsoft'un bulut servislerini kullanacak.

Anlaşmanın özellikle VW'nin sürücüsüz araçlarını kapsadığı belirtildi. Bu araçlardaki sürüş destek sistemlerinin verileri bulut servislerde paylaşacağı kaydedildi. Ayrıca, hem sürücüsüz otomobiller hem de mevcut araçlardaki sürüş destek sistemleri gibi teknolojileri iki şirket birlikte geliştirecek.

Microsoft'un bulut ve yapay zekadan sorumlu Başkan Yardımcısı Scott Guthrie, "Anlaşma, bugün birkaç sürücü yardım özelliği ile yola çıkan arabaların zamanla onları otonom sürüşe yaklaştıran yeni yetenekler ekleyebileceği anlamına geliyor" dedi.

Geçtiğimiz hafta Ford ve Google da benzer bir işbirliği açıklamıştı. İki şirketin iş birliği kapsamında 2023 yılından itibaren Ford'un otomobillerine Google uygulamaları ve hizmetlerinin entegre edileceği belirtilmişti.

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