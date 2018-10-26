Waalwijk - Jong Utrecht maçı ne zaman?

Hollanda Eerste Divisie maçında Waalwijk ile Jong Utrecht, 26 Ekim 2018 Cuma günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 21:00. Waalwijk 8 puana sahip olarak 16. sırada yer alırken Jong Utrecht 6 puanda ve 18. sırada. Waalwijk, son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. Jong Utrecht son 5 mücadelede 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 188 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Waalwijk kazanırsa 1.25, beraberlik çıkarsa 4.60, Jong Utrecht sahadan galip ayrılırsa 5.50 oranını elde edecekler. Alt oranı 2.15, üst oranı 1.35. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.45, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.80.

Waalwijk son hafta oynanan Helmond Sport maçında 2-2 berabere kaldı.

Jong Utrecht, Emmen karşılaşmaında 0-0 berabere kaldı.

Kendi sahasında 1 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyet alan Waalwijk, 3 gol attı ve 4 gol yedi.

Jong Utrecht, dış sahada 1 beraberlik, 4 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Jong Utrecht 4 kez gol sevinci yaşadı, 14 kez topu ağlarında gördü.

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