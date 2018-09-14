Waalwijk - Roda maçı rakamları

Hollanda Eerste Divisie heyecanı devam ediyor. Waalwijk, 14 Eylül 2018 Cuma günü Roda takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 21:00. 6 puanlı Waalwijk 12. sırada bulunuyor, Roda 6 puana sahip ve 11. sırada. Ev sahibi Waalwijk, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. Roda son 5 mücadelede 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 256. İddaa'da Waalwijk kazanır 2.40, berabere biter 3.20, Roda kazanır 2.10 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt 2.05, üst 1.40 veriyor. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.25, karşılıklı gol yokun oranı ise 2.20.

Waalwijk son hafta oynanan Jong Twente maçında 4-1 yenildi.

Roda, MVV Maastricht karşılaşmaında 3-1 yenildi.

Kendi sahasında 1 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet alan Waalwijk, 1 gol attı ve 1 gol yedi.

Roda ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 1 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Roda, 3 gol atarken 4 gol yedi.

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