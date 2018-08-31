Waalwijk - Sparta Rotterdam maçı öncesi rakamlar

Hollanda Eerste Divisie maçında Waalwijk ile Sparta Rotterdam, 31 Ağustos 2018 Cuma günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 21:00. 6 puanlı Waalwijk 3. sırada bulunuyor, Sparta Rotterdam 3 puana sahip ve 9. sırada. Waalwijk son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 0 yenilgi ile oynadı. Sparta Rotterdam, geride kalan 5 maçta 0 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 255. İddaa'da Waalwijk kazanır 3.60, berabere biter 3.60, Sparta Rotterdam kazanır 1.55 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt 2.05, üst 1.40 veriyor. Karşılıklı gol var 1.30, karşılıklı gol yok 2.05 oranını kazandıracak.

Waalwijk önceki hafta Sparta Rotterdam mücadelesinde 1-0 kazandı.

Sparta Rotterdam ise Waalwijk maçında 1-0 yenildi.

Kendi sahasında 1 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet alan Waalwijk, 1 gol attı ve 0 gol yedi.

Sparta Rotterdam ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 0 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Sparta Rotterdam, 1 gol atarken 2 gol yedi.

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