Waalwijk - Telstar Ijmuiden maçı öncesi rakamlar

Hollanda Eerste Divisie heyecanı devam ediyor. Waalwijk, 17 Ağustos 2018 Cuma günü Telstar Ijmuiden takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 21:00. Waalwijk, son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. Telstar Ijmuiden son 5 mücadelede 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 207 kodlu maçı oynayanlar; Waalwijk galibiyet oranı 1.95, beraberlik oranı 3.20, Telstar Ijmuiden galibiyet oranı 2.70. 2.5 gol altının oranı 1.85, 2.5 gol üstünün oranı 1.50. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.30, karşılıklı gol yokun oranı ise 2.05.

Waalwijk son hafta oynanan Helmond Sport maçında 2-2 berabere kaldı.

Telstar Ijmuiden, Cambuur Leeuwarden karşılaşmaında 0-1 yenildi.

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