Waasland-Beveren - Anderlecht maçı öncesi rakamlar

Belçika 1.Lig A maçında Waasland-Beveren ile Anderlecht, 04 Kasım 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 20:00. Waasland-Beveren 11 puana sahip olarak 13. sırada yer alırken Anderlecht 24 puanda ve 4. sırada. Ev sahibi Waasland-Beveren, son 5 maçında 0 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. Anderlecht, son 5 maçında 3 galibiyet, 2 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 556 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Waasland-Beveren kazanırsa 4.30, beraberlik çıkarsa 3.60, Anderlecht sahadan galip ayrılırsa 1.45 oranını elde edecekler. Alt oranı 1.85, üst oranı 1.50. Karşılıklı gol var 1.40, karşılıklı gol yok 1.85 oranını kazandıracak.

Waasland-Beveren son haftadaki KV Mechelen müsabasında 2-0 yenildi.

Anderlecht ise Antwerp maçında 2-1 kazandı.

Waasland-Beveren, evinde 5 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşadı ve 4 gol atıp 5 gol yedi.

Anderlecht, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 3 galibiyet, 3 mağlubiyet elde etti. Anderlecht, deplasmanda 10 kez ağları sarsarken, 8 kez topu kendi kalesinde gördü.

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