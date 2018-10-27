Waasland-Beveren - Antwerp maçı heyecanı

Waasland-Beveren ve Antwerp, 28 Ekim 2018 Pazar günü Belçika 1.Lig A maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 22:00. Maç öncesi Waasland-Beveren 10 puanla 12. sırada, Antwerp 22 puanla 4. sırada bulunuyor. Waasland-Beveren son 5 maçında 0 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 yenilgi ile oynadı. Antwerp son 5 mücadelede 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 532 kodlu maçı oynayanlar; Waasland-Beveren galibiyet oranı 3.60, beraberlik oranı 3.30, Antwerp galibiyet oranı 1.60. Alt oranı 1.60, üst oranı 1.75. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.55, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.65.

Waasland-Beveren önceki hafta KV Mechelen mücadelesinde 2-0 yenildi.

Antwerp, Anderlecht karşılaşmaında 2-1 yenildi.

Kendi sahasında 5 beraberlik, alan Waasland-Beveren, 4 gol attı ve 4 gol yedi.

Antwerp ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 3 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Antwerp, 5 gol atarken 4 gol yedi.

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