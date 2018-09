Waasland-Beveren - AS Eupen düellosu

Belçika 1.Lig A maçında Waasland-Beveren ile AS Eupen, 15 Eylül 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 21:00. 3 puanlı Waasland-Beveren 15. sırada bulunuyor, AS Eupen 6 puana sahip ve 11. sırada. Waasland-Beveren, son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 0 yenilgilik form durumunda. AS Eupen, geride kalan 5 maçta 0 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 500 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Waasland-Beveren kazanırsa 1.90, beraberlik çıkarsa 3.20, AS Eupen sahadan galip ayrılırsa 2.80 oranını elde edecekler. Alt oranı 1.95, üst oranı 1.45. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.30 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 2.05.

Waasland-Beveren son haftadaki AS Eupen müsabasında 2-0 kazandı.

AS Eupen, Waasland-Beveren karşılaşmaında 2-0 yenildi.

Kendi sahasında 0 galibiyet, 2 beraberlik, 0 mağlubiyet alan Waasland-Beveren, 2 gol attı ve 2 gol yedi.

AS Eupen, dış sahada 1 galibiyet, 0 beraberlik, 2 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda AS Eupen 3 kez gol sevinci yaşadı, 9 kez topu ağlarında gördü.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ