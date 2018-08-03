Waasland-Beveren - Standard Liege rakamlar

Belçika 1.Lig A maçında Waasland-Beveren ile Standard Liege, 03 Ağustos 2018 Cuma günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 21:30. Maç öncesi Waasland-Beveren 1 puanla 7. sırada, Standard Liege 3 puanla 4. sırada bulunuyor. Waasland-Beveren son 5 maçında 0 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 yenilgi ile oynadı. Standard Liege, geride kalan 5 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 196 kodlu maçı oynayanlar; Waasland-Beveren galibiyet oranı 3.50, beraberlik oranı 3.30, Standard Liege galibiyet oranı 1.60. 2.5 gol altının oranı 1.75, 2.5 gol üstünün oranı 1.60. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.45 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.80.

Waasland-Beveren son hafta oynanan KV Mechelen maçında 2-0 yenildi.

Standard Liege ise KV Oostende karşılaşmasında 2-3 kazandı.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ