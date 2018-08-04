WAC - Austria Vienna düellosu

Avusturya Bundesliga maçında WAC ile Austria Vienna, 05 Ağustos 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 18:00. WAC, son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. Austria Vienna, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyetlik performans sergiledi.
İddaa'dan 509 kodlu maçta; İddaa oynayanlar WAC kazanırsa 3.20, beraberlik çıkarsa 3.20, Austria Vienna sahadan galip ayrılırsa 1.75 oranını elde edecekler. Alt oranı 1.80, üst oranı 1.55. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.40, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.85.
WAC son hafta oynanan Rapid Vienna maçında 0-0 berabere kaldı.
Austria Vienna, Salzburg karşılaşmaında 4-0 kazandı.
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