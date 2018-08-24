WAC - Sturm Graz düellosu

Avusturya Bundesliga maçında WAC ile Sturm Graz, 25 Ağustos 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 18:00. 7 puanlı WAC 3. sırada bulunuyor, Sturm Graz 7 puana sahip ve 4. sırada. Ev sahibi WAC, son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Sturm Graz, son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 376 kodlu maçta; İddaa oynayanlar WAC kazanırsa 2.40, beraberlik çıkarsa 3.00, Sturm Graz sahadan galip ayrılırsa 2.20 oranını elde edecekler. 2.5 gol altının oranı 1.70, 2.5 gol üstünün oranı 1.65. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.45 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.80.

WAC son hafta oynanan Rapid Vienna maçında 0-0 berabere kaldı.

Sturm Graz ise Altach karşılaşmasında 0-0 berabere kaldı.

WAC, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 1 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet aldı. WAC, kendi sahasında 1 gol attı, 0 gol yedi.

Sturm Graz ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 1 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Sturm Graz, 3 gol atarken 4 gol yedi.

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