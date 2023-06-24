Wagner grubu kimdir, kaç kişiden oluşuyor?

WAGNER GRUBU KİMDİR?

PMC Wagner olarak da bilinen Wagner Grubu, bir Rus paramiliter örgütüdür. Çeşitli şekillerde özel bir askeri şirket, bir paralı asker ağıdır. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in fiili bir özel ordusu olduğu da iddia edilmektedir.

Grup, özel askerî müteahhitlerin resmî olarak yasak olduğu Rusya'da yasaların ötesinde faaliyet göstermektedir. Wagner Grubu'nun kendisi ideolojik olarak yönlendirilmese de, Wagner'in çeşitli unsurları neo-Naziler ve aşırı sağcı aşırılık yanlıları ile ilişkilendirilmiştir.

Wagner Grubu, Rus çıkarlarını desteklemek için faaliyet gösterdiği, Rusya Savunma Bakanlığı'ndan (MoD) askeri teçhizat aldığı ve eğitim için MoD kurulumlarını kullandığı için, genellikle MoD'nin veya Rusya'nın askerî istihbarat teşkilatının fiili bir birimi olarak kabul edilir.