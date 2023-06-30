Wagner: Uydu görüntüleri Belarus’taki askeri üste hareketliliği ortaya koydu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler BBC Dünya
ABONE OL

Wagner: Uydu görüntüleri Belarus’taki askeri üste hareketliliği ortaya koydu

Wagner güçlerinin Belarus’a çekildiği iddia edilirken uydu görüntüleri, ülkedeki kullanılmayan bir askeri üste hareketliliği ortaya koymuş gibi görünüyor.

Wagner: Uydu görüntüleri Belarus’taki askeri üste hareketliliği ortaya koydu
BBC TÜRKÇE

Wagner güçlerinin Belarus’a çekildiği iddia edilirken uydu görüntüleri, ülkedeki kullanılmayan bir askeri üste hareketliliği ortaya koymuş gibi görünüyor.

İlk olarak Radio Free Europe tarafından haberleştirilen ve BBC'nin doğrulama servisi BBC Verify tarafından da elde edilen 27 Haziran tarihli bir görüntü, üste çadır veya benzeri yapıların kurulduğunu gösteriyor.

19 Haziran'da çekilen daha önceki bir görüntü, askeri yerleşke içindeki alanın büyük ölçüde boş olduğunu gösteriyordu.

haritaBBC

Paralı askerlerden oluşan Wagner Grubu, geçen hafta sonu isyan çıkarıncaya kadar Ukrayna'da Rusya için savaşıyordu.

Wagner lideri Yevgeni Prigojin, Belarus lideri Aleksandr Lukaşenko'nun arabuluculuğuyla bir anlaşmaya varıldıktan sonra Moskova'ya doğru ilerleyişini durdurdu.

Başarısız isyanın ardından Rus yetkililer, Wagner'in silahsızlandırılacağını ancak üyelerinin kovuşturmaya tabi tutulmayacağını söyledi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Wagner askerlerine üç seçenek sundu: Rus ordusuna katılmak, evlerine dönmek ya da Belarus’a gitmek.

Uydu görüntülerindeki üs, Asipovichy kasabasından yaklaşık 21 kilometre, başkent Minsk'ten ise yaklaşık 103 kilometre uzaklıkta.

Bölge Rus medyasında, Wagner savaşçılarını barındırabilecek bir yer olarak haberleştirilmişti.

Lukaşenko, Wagner'in paralı askerlerini Prigojin'in sürgüne gittiğine inanılan ülkesinde barındırmayı teklif etmişti.

Belarus lideri de terk edilmiş bir askeri üsten bahsetmiş ancak yerini açıklamamıştı.

Lukaşenko, "Çit var, her şey mevcut, çadırlarınızı kurun" demişti.

O zamandan beri, bunun 2018'e kadar Belarus'un 465. Füze Tugayı'na ev sahipliği yapan Asipovichy yakınlarındaki bir alan olduğu iddia edilmişti.

27 Haziran'da çekilen görüntü düşük çözünürlüklü, bu yüzden orada tam olarak neyin inşa edildiğini söylemek zor ancak Haziran ortasından bu yana alanda faaliyet yürütüldüğü açık.

Bölgede, diğer askeri üslerde görülen çadırlarla uyumlu görünen birkaç sıra dikdörtgen yapı görülüyor.

Bu yapıları kimin inşa ettiği belli değil.

Ukraynalı askeri uzman Oleg Zhdanov, Radio Free Europe'a, Wagner birliklerinin isyanın üzerinden bu kadar kısa bir süre geçtikten sonra bir kamp kurmaya başlamasının "gerçekçi olmadığını" söyledi.

Ancak Londra'daki King's College Üniversitesi Savaş Çalışmaları Bölümü'nde Rus ordusu üzerine uzmanlaşmış bir araştırmacı olan Marina Miron, bunun mümkün olduğu görüşünde:

"[Wagner] her şeyin yavaş olduğu bir ordu gibi değil... Bir gün içinde Moskova’ya giden yolun yarısını geçmeyi başardılarsa, Belarus’ta da kamplar inşa etmeye başlamış olabileceklerini düşünmek mantıklı."

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Gökbilimciler çarpışan galaksilerin yarattığı şok dalgalarını tespit etti
BBC Gökbilimciler çarpışan galaksilerin yarattığı şok ...
Çin'in güneş enerjisi kapasitesi, dünyanın tamamını geçti
BBC Çin'in güneş enerjisi kapasitesi, dünyanın tamamını ...
Titan denizaltısının enkazında 'insan kalıntıları' bulundu
BBC Titan denizaltısının enkazında 'insan kalıntıları' ...
Fransa'da polisin 17 yaşındaki genci öldürmesi sonrası protestolar büyüyor: En az 77 kişi gözaltına alındı
BBC Fransa'da polisin 17 yaşındaki genci öldürmesi ...
Bilim insanları vücutta kuş gribine karşı etkili bir savunma sistemi keşfetti
BBC Vücutta kuş gribine karşı etkili bir savunma sistemi ...
Yunanistan'da 35 gün sonra 2. genel seçim: Başbakan Miçotakis yeniden Parlamento'da çoğunluğu sağlamak istiyor
BBC Yunanistan'da 35 gün sonra 2. genel seçim
Çirkin hayvanları neden seviyoruz?
BBC Çirkin hayvanları neden seviyoruz?
Rusya nükleer silah tehdidinde ciddi mi?
BBC Rusya nükleer silah tehdidinde ciddi mi?
Son dakika: İstanbul'da en az 450 bin konut boşta! Sorunun çözümünde dünyada ne tür önlemler alınıyor? Emlak haberleri
BBC İstanbul’da boş ev sorunu: Dünyada ne tür önlemler ...
Titanik'in okyanus dibindeki batığını ziyaret etmek neden riskli?
BBC Titanik'in okyanus dibindeki batığını ziyaret etmek ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.