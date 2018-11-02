Walsall - Burton Albion rakamlar

Walsall ve Burton Albion, 03 Kasım 2018 Cumartesi günü İngiltere 1.Lig maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 18:00. Walsall 25 puana sahip olarak 9. sırada yer alırken Burton Albion 18 puanda ve 16. sırada. Ev sahibi Walsall, son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Burton Albion, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 321 kodlu maçı oynayanlar; Walsall galibiyet oranı 2.15, beraberlik oranı 2.95, Burton Albion galibiyet oranı 2.50. Alt 1.60, üst 1.75 veriyor. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.45 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.80.

Walsall son haftadaki Barnsley müsabasında 0-2 kazandı.

Burton Albion ise Crewe Alexandra karşılaşmasında 0-0 berabere kaldı.

Walsall, evinde 3 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyet yaşadı ve 8 gol atıp 9 gol yedi.

Burton Albion, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 1 galibiyet, 2 beraberlik, 4 mağlubiyet elde etti. Burton Albion, deplasmanda 9 kez ağları sarsarken, 14 kez topu kendi kalesinde gördü.

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