Walsall - Doncaster Rovers maç önü

İngiltere 1.Lig maçında Walsall ile Doncaster Rovers, 15 Eylül 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 17:00. Maç öncesi Walsall 15 puanla 5. sırada, Doncaster Rovers 12 puanla 7. sırada bulunuyor. Walsall, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. Doncaster Rovers son 5 mücadelede 0 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 380 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Walsall kazanırsa 2.50, beraberlik çıkarsa 3.10, Doncaster Rovers sahadan galip ayrılırsa 2.10 oranını elde edecekler. Alt oranı 1.60, üst oranı 1.75. Karşılıklı gol var 1.55, karşılıklı gol yok 1.65 oranını kazandıracak.

Walsall önceki hafta Fleetwood mücadelesinde 2-0 yenildi.

Doncaster Rovers, Wigan Athletic karşılaşmaında 0-1 yenildi.

Walsall, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 2 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet aldı. Walsall, kendi sahasında 4 gol attı, 2 gol yedi.

Doncaster Rovers ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 1 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Doncaster Rovers, 4 gol atarken 4 gol yedi.

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