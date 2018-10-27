Walsall - Wycombe Wanderers maçı ne zaman?

İngiltere 1.Lig maçında Walsall ile Wycombe Wanderers, 27 Ekim 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 17:00. Maç öncesi Walsall 22 puanla 12. sırada, Wycombe Wanderers 18 puanla 14. sırada bulunuyor. Ev sahibi Walsall, son 4 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Wycombe Wanderers, son 6 maçında 2 galibiyet, 4 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 315. İddaa'da Walsall kazanır 1.90, berabere biter 3.10, Wycombe Wanderers kazanır 2.80 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt 1.65, üst 1.70 veriyor. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.35 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.95.

Walsall son hafta oynanan Wycombe Wanderers maçında 2-0 kazandı.

Wycombe Wanderers ise Walsall maçında 2-0 yenildi.

Walsall, evinde 2 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyet yaşadı ve 5 gol atıp 7 gol yedi.

Wycombe Wanderers, dış sahada 1 galibiyet, 3 beraberlik, 3 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Wycombe Wanderers 8 kez gol sevinci yaşadı, 12 kez topu ağlarında gördü.

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