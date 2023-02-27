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Haberler Dünyadan Walter Mirisch hayatını kaybetti - Magazin haberleri
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Walter Mirisch hayatını kaybetti

Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi'nin eski başkanı yapımcı Walter Mirisch, 101 yaşında hayata veda etti

Walter Mirisch hayatını kaybetti - Magazin haberleri
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Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi'nin eski başkanı ve 'Gecenin Sıcağında' filminin Oscar ödüllü yapımcısı Walter Mirisch (101), 24 Şubat'ta Los Angeles'ta hayatını kaybetti.

1970’lerde dört dönem Akademi başkanı olarak görev yapan Walter Mirisch’in ölümü, Akademi tarafından yayımlanan bir açıklamayla duyuruldu.

Akademi CEO’su Bill Kramer ve Akademi Başkanı Janet Yang, büyük üzüntü duyduklarını belirterek şunları aktardı: Walter Mirisch, hem yapımcı hem de endüstri lideri olarak gerçek bir vizyonerdi. Uzun yıllar başkan ve Akademi başkanı olarak hizmet vererek, film camiası ve Akademi üzerinde güçlü bir etkisi oldu. Film yapımcılığına ve Akademi’ye olan tutkusu asla sarsılmadı ve sevgili bir dost ve danışman olarak kaldı. Bu zor dönemde ailesine sevgilerimizi ve desteğimizi gönderiyoruz.

Walter Mirisch, 20’nci yüzyılın ortalarında Hollywood’un en çok övülen ve güçlü yapımcılarından biri olarak biliniyordu.

1957’de kardeşleri Harold ve Marvin’le birlikte yapım şirketi ‘The Mirisch Company’yi kuran Walter Mirisch, 'Some Like It Hot', 'The Magnificent Seven', 'The Great Escape' gibi klasiklere bağlı kaldı.

1968’de dramatik gizem filmi 'Gecenin Sıcağında' ile Oscar'da 'En İyi Film' ödülüne layık görüldü.

Akademi, Walter Mirisch’i 60 yılı aşkın bir süredir yükselen kariyeri boyunca iki kez daha onurlandırdı. 1978’de, 'sürekli yüksek kaliteli sinema filmi prodüksiyonu' anısına 'Irving G. Thalberg Anma Ödülü'nü alan Mirisch, 1983’te sektöre itibar kazandıran insani çabaları nedeniyle 'Jean Hersholt İnsani Yardım Ödülü’ne layık görüldü.

Walter Mirisch, 1973’ten 1977’ye kadar Akademi başkanı olarak dört dönem ve Akademi valisi olarak 15 yıl görev yaptı.

Fotoğraflar: Reuters, Splash News, AP

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