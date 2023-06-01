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Galatasaray'ın geçen yaz PSG'den kiraladığı Mauro Icardi ile çalkantılı bir birliktelik yaşayan ve Arjantinli oyuncunun temsilciliğini de yapan Wanda Nara kafa karıştıran bir açıklama yaptı.

Sosyal medyadan paylaşım yapan Wanda Nara'nın "Galatasaray ailemizi unutmayacağız" sözleri ayrılık sinyali olarak yorumlandı.

Wanda Nara paylaşımında "Tüm Galatasaray taraftarını tebrik ediyorum. Kendimi bu büyük Galatasaray ailesinin bir parçası olarak hissediyorum çünkü Mauro'yu İstanbul'da hayal ettiğim ilk günden beri bu kupayı kaldıracağını biliyordum. İstanbul'a tek başıma geldiğim ve tek amacım Mauro'yu ikna etmek için Paris'teki evimize döndüğüm o günü çok iyi hatırlıyorum. Bugün sizinle kutluyoruz, hayalimiz gerçek oldu. Galatasaray ailemizi asla unutmayacağız, sonsuza dek kalbimizde taşıyacağız" ifadelerini kullandı.